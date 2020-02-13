В Риге для части жителей подорожает вывоз мусора

Исполнительный директор Clean R Валерий Станкевич сообщил, что предлагаемый его компанией тариф на вывоз несортированных бытовых отходов в Центральном районе и Латгальском предместье составляет 16,14 евро за кубометр с учетом налога на добавленную стоимость (НДС), а в Курземском предместье он составляет 16,43 евро за кубометр с НДС.

"Принимая во внимание то, что тарифы для клиентов в Риге различаются в зависимости от заключенных договоров и нынешних поставщиков услуг, будут как клиенты, для которых тариф уменьшится, так и клиенты, для которых он вырастет, однако мы прогнозируем, что изменения не будут существенными", - подчеркнул он, добавив, что вывоз сортированных отходов (стекло, легкая упаковка), как и прежде, будет бесплатным, а к сбору биологических отходов будет применяться сниженный тариф.

Кроме того, Станкевич напомнил, что со следующего года для того, чтобы способствовать раздельному сбору мусора, будут закрыты все мусорные шахты в многоэтажных домах, что потребует некоей адаптации.

По словам представителя Eco Baltia vide Дайги Бучи, тарифы компании на сбор несортированных бытовых отходов в Риге в результате проведенной закупки уменьшатся из-за определенных в рамках конкурса критериев, требований, прогнозируемого срока действия договора, объема услуг и зоны работ.

По ее словам, предложенная Eco Baltia vide в рамках закупки цена на услуги хозяйственного обслуживания отходов с учетом расширения инфраструктуры для раздельного сбора мусора составляет 16,69 евро за кубометр с учетом НДС.

Она отметила, что все клиенты Eco Baltia vide, проживающие на территории Видземского предместья и Северного района, смогут сортировать также биологические отходы, сниженный тариф на вывоз которых составит 12,57 евро с НДС.

Как сообщалось, в объявленном департаментом жилья и окружающей среды Рижской думы конкурсе на предоставление услуг по вывозу мусора в столице победу одержали четыре коммерсанта.

Предоставлять услуги хозяйственного обслуживания отходов в Центральном районе и Латгальском предместье Восточной исполнительной дирекции Риги, а также на административной территории Курземского района Пардаугавской исполнительной дирекции будет Clean R.

На административной территории Земгальского предместья Пардаугавской исполнительной дирекции будут работать Lautus и Pilsētvides serviss, а право вывоза мусора на территории Видземского предместья и Северного района Северной исполнительной дирекции достанется Eco Baltia vide.