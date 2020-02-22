Сб, 22.02.2020
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Удельный вес нелегальных сигарет в Латвии достиг рекордно низкого уровня

Иллюстративное фото

ФОТО: JON NAZCA / REUTERS

В прошлом году удельный вес нелегальных сигарет на рынке Латвии упал до исторически самого низкого уровня после 2010 года - в четвертом квартале их доля составляла всего 16,8%, свидетельствуют данные компании по маркетинговым измерениям Nielsen.

Это на 3% меньше, чем за соответствующий период 2018 года, а также самое стремительное сокращение среди стран ЕС, сообщает Служба государственных доходов (СГД).

СГД отмечает, что такое уменьшение произошло благодаря мерам контроля на государственной сухопутной границе, в портах и аэропорту.

Таможенное управление СГД в прошлом году изъяло рекордное количество контрабандных сигарет и табака - в целом количество изъятых табачных изделий превысило 100 млн.

Конфискация 59 млн нелегальных сигарет, 39 тонн табака и около 6 тонн табака для кальянов помогла предотвратить ущерб для госбюджета на сумму почти 19 млн евро.

В этом году в результате таможенного контроля изъято уже 2,2 млн сигарет.

Таможенники регулярно находят контрабандные сигареты, которые спрятаны в грузах угля, щепы, опилок, в конструкциях поездов и цистернах, а также в тайниках, оборудованных в грузовых и легковых автомобилях.

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