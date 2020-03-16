Минэкономики: продуктов хватит всем, покупки нужно делать оперативно и без стресса

Например, предлагается использовать коляску для покупок, а не корзину, потому что коляска обеспечивает больше возможностей дистанцироваться от других покупателей.

Говоря о запасах продовольствия в магазинах, Лиепиня заверила, что их достаточно. "Представители торговли отметили, что нет оснований для стресса [по поводу возможной нехватки продуктов]. Не нужно бежать в магазин за товарами, потому что их достаточно. Запасов хватит на всех", - сказала представитель Минэкономики.