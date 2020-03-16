Пн, 16.03.2020
По данным ВОЗ, на сегодняшний день опыт показывает, что Covid-19 распространяется при любых погодных условиях - и в жаре, и при влажности, и при засухе и холоде. Нет никаких доказательств того, что он исчезнет, когда придет более теплая погода. СМОТРИТЕ ПОДРОБНЕЕ>

Минэкономики: продуктов хватит всем, покупки нужно делать оперативно и без стресса

ФОТО: Ieva Leiniša / LETA

Министерство экономики призывает латвийцев делать покупки оперативно и без стресса, потому что продуктов питания хватит всем, сказала в понедельник журналистам заместитель госсекретаря министерства Зайга Лиепиня.

В понедельник представители Минэкономики и торговых предприятий обсудили меры социального дистанцирования в местах торговли с целью ограничения распространения нового коронавируса.

Помимо обязанности торговых предприятий обеспечить в магазинах расстояние между покупателями 2 метра, обсуждались и другие рекомендации.

Например, предлагается использовать коляску для покупок, а не корзину, потому что коляска обеспечивает больше возможностей дистанцироваться от других покупателей.

Говоря о запасах продовольствия в магазинах, Лиепиня заверила, что их достаточно. "Представители торговли отметили, что нет оснований для стресса [по поводу возможной нехватки продуктов]. Не нужно бежать в магазин за товарами, потому что их достаточно. Запасов хватит на всех", - сказала представитель Минэкономики.

"Приобретайте продукты питания и товары на более длительный срок, чтобы как можно меньше контактировать с другими покупателями. Покупаем быстро, много, оперативно и выходим из магазина", - сказала она.

Также торговые предприятия в настоящее время решают проблемы с интернет-магазинами, чтобы покупатели могли быстрее приобрести продукты удаленно.

Последние новости

НАВЕРХ