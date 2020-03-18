Кариньш: планы улучшения налоговой системы приостановлены не будут

Из-за эпидемии Covid-19 планы улучшения налоговой системы не будут приостановлены - наоборот, они будут реализованы намного агрессивнее, заявил в передаче "900 секунд" на телеканале TV3 премьер-министр Кришьянис Кариньш.
Премьер считает, что чрезвычайное положение из-за Covid-19 не ограничивает реализацию планов, в том числе налоговой реформы.
Противоположного мнения придерживается Совет по фискальной дисциплине (СФД).
С учетом неясностей с развитием экономики и высоким уровнем рисков он призывает отложить налоговую реформу и другие фискально чувствительные меры до нормализации ситуации.
Совет отмечает, что в нынешних чрезвычайных условиях, вызванных пандемией Covid-19, ситуация в экономике очень изменчива и непредсказуема. Совет прогнозирует, что в ближайшие месяцы будет особенно проблематично достичь ожидаемых Минфином показателей роста, поступления в бюджет будут меньше запланированных, а дефицит бюджета увеличится.
Кроме того, как указывает СФД, пандемия Covid-19 происходит на фоне замедления экономики Латвии и всего ЕС. Напряженность наблюдается и в других странах ЕС. Лидеры ряда стран еврозоны уже заявили о необходимости мер по стабилизации экономики.
Совет считает, что в случае, если правительство Латвии примет решение о мерах поддержки, они должны быть кратковременными, продуманными и нацеленными на смягчение негативных экономических эффектов. В то же время совет напоминает, что нельзя допускать неоправданного увеличения бюджетного дефицита, что негативно повлияет на кредитный рейтинг Латвии и затруднит доступ к международным финансовым рынкам.