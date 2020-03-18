Кариньш: планы улучшения налоговой системы приостановлены не будут

Премьер считает, что чрезвычайное положение из-за Covid-19 не ограничивает реализацию планов, в том числе налоговой реформы.

Противоположного мнения придерживается Совет по фискальной дисциплине (СФД).

С учетом неясностей с развитием экономики и высоким уровнем рисков он призывает отложить налоговую реформу и другие фискально чувствительные меры до нормализации ситуации.

Совет отмечает, что в нынешних чрезвычайных условиях, вызванных пандемией Covid-19, ситуация в экономике очень изменчива и непредсказуема. Совет прогнозирует, что в ближайшие месяцы будет особенно проблематично достичь ожидаемых Минфином показателей роста, поступления в бюджет будут меньше запланированных, а дефицит бюджета увеличится.

Кроме того, как указывает СФД, пандемия Covid-19 происходит на фоне замедления экономики Латвии и всего ЕС. Напряженность наблюдается и в других странах ЕС. Лидеры ряда стран еврозоны уже заявили о необходимости мер по стабилизации экономики.