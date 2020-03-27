Предприятия продолжают увольнять людей

Больше всего предприятий, планирующих увольнения, в Риге и Рижском регионе.

Заявления поступают от предприятий таких отраслей, как туризм, пассажирские перевозки, другие транспортные услуги.

По словам Симсоне, уровень безработицы пока вырос не сильно - до 6,4% с прежних 6,3%.

Немного уменьшилось число зарегистрированных в ГАЗ вакансий, но их по-прежнему много, добавила она.