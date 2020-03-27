Предприятия продолжают увольнять людей

В связи с эпидемией Covid-19 уже 15 предприятий подали в Государственное агентство занятости (NVA) заявления о коллективных увольнениях. В целом планируется уволить почти 3000 человек, заявила в интервью передаче 900 sekundes телеканала TV3 директор агентства Эвита Симсоне.
Больше всего предприятий, планирующих увольнения, в Риге и Рижском регионе.
Заявления поступают от предприятий таких отраслей, как туризм, пассажирские перевозки, другие транспортные услуги.
По словам Симсоне, уровень безработицы пока вырос не сильно - до 6,4% с прежних 6,3%.
Немного уменьшилось число зарегистрированных в ГАЗ вакансий, но их по-прежнему много, добавила она.
Напомним: в пятницу, 27 марта, Служба госдоходов начнет выплачивать пособия за простой работникам предприятий, которые затронули последствия кризиса, связанного с распространением Covid-19. На это Службе госдоходов выделены 102 млн евро.