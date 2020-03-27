будемедины ⟩ Как позаботиться о застрявших на карантине животных

Если в самоизоляции время нужно провести семье, то самой большой проблемой является обеспечение продуктами и другими необходимыми предметами, а также борьба со скукой и эмоциональный стресс, который вызывает долгое прибывание в самоизоляции. Однако самая трудная ситуация у тех, кто застрял дома с активной собакой. Если дома щенок - хорошим решением послужат специальные пелёнки, на которые животное сможет справить нужду. Однако, если нет возможности вывести питомца во двор или удовлетворить потребности в домашних условиях, придётся разработать ещё стратегию помощи, привлекая отзывчивых соседей, родных, друзей и знакомых.