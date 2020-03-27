будемедины ⟩ Как позаботиться о застрявших на карантине животных

Сейчас в самоизоляции находятся несколько сотен жителей Латвии. Хотя это требование нетрудно соблюдать, тем, у кого дома собака, которую нужно выводить на прогулку три раза в день, - сложнее.
Если в самоизоляции время нужно провести семье, то самой большой проблемой является обеспечение продуктами и другими необходимыми предметами, а также борьба со скукой и эмоциональный стресс, который вызывает долгое прибывание в самоизоляции. Однако самая трудная ситуация у тех, кто застрял дома с активной собакой. Если дома щенок - хорошим решением послужат специальные пелёнки, на которые животное сможет справить нужду. Однако, если нет возможности вывести питомца во двор или удовлетворить потребности в домашних условиях, придётся разработать ещё стратегию помощи, привлекая отзывчивых соседей, родных, друзей и знакомых.
Как помочь тем, кто застрял дома с собакой?
- Отдать собаку на попечение другу или родственнику, лучше всего - человеку, которого животное знает, и которому доверяет. Это могут быть взрослые дети, родители, сёстры, братья, друзья или другие близкие, с которыми собака уже встречалась и чувствует себя с ними комфортно. Собаке нужно будет провести следующие недели с опекуном, пока хозяева не выздоровеют или не закончится период самоизоляции.
- На шерсти животного могут собраться патогены вируса, то же самое относится и к мискам, поводкам, спальному месту и игрушкам собаки. Прежде, чем отдать животное необходимо тщательно помыть его с помощью специального шампуня для собак. Твёрдые поверхности, например, пластмассовую ручку от поводка, миски и игрушки, нужно мыть с помощью дезинфицирующего средства - обработать перекисью водорода, бытовым отбеливателем, мыльной водой или спиртом с концентрациией 70% и более.
- Соблюдайте гигиену после прогулки - мойте руки с мылом.
- Имейте ввиду - нет доказательств, которые свидетельствовали бы о случаях, когда животное заражалось вирусом Covid-19. Это значит, что животное не может заболеть вирусом или заразить им человека. Однако шерсть может быть той поверхностью, на которой находятся частицы вируса - по этой причине животное нужно помыть после контакта с больным или возможным больным.