На пособие за простой смогут претендовать работники предприятий, учрежденных в прошлом году

На пособие за простой смогут претендовать в том числе работники предприятий, учрежденных в прошлом году, предусматривают принятые в четверг правительством поправки к правилам о затронутых кризисом из-за Covid-19 работодателях, которые квалифицируются на пособие за простой и налоговые каникулы.
До этого предусматривалось, что претендовать на пособие могут работники предприятий, поступления которых от хозяйственной деятельности в марте 2020 года уменьшились по сравнению с мартом 2019 года по крайней мере на 50%.
Минэкономики указало, что эта норма не позволяла претендовать на пособия недавно учрежденным предприятиями, поэтому были внесены поправки.
Предприятия должны быть зарегистрированы не позже 31 декабря 2019 года.
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