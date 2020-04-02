На пособие за простой смогут претендовать работники предприятий, учрежденных в прошлом году

До этого предусматривалось, что претендовать на пособие могут работники предприятий, поступления которых от хозяйственной деятельности в марте 2020 года уменьшились по сравнению с мартом 2019 года по крайней мере на 50%.

Минэкономики указало, что эта норма не позволяла претендовать на пособия недавно учрежденным предприятиями, поэтому были внесены поправки.

Предприятия должны быть зарегистрированы не позже 31 декабря 2019 года.