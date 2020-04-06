Глава СГД: в кризисных условиях мы мобилизовали все ресурсы

"В этих кризисных условиях нужно уметь мобилизоваться, и мы это делаем. Мы направляем ресурсы с повседневных функций на решения в чрезвычайном положении, мы создаем "штурмовые команды" и быстро осваиваем новые функции. Сейчас мы мобилизовали ресурсы так, чтобы рассматривать заявления в течение пяти дней. Пока нам это удается, но прошло только две недели с объявления чрезвычайного положения", - сказала Яунземе.

Она добавила, что в данный момент СГД хватает работников, но количество заявлений и объем работы растут с каждым днем.

У СГД есть право оплачивать сверхурочные из средств на непредвиденные обстоятельства, так как приходится работать по выходным.

Яунземе отметила, что СГД стремится как можно лучше организовать удаленную работу.

"Мы очень серьезно готовимся к ситуации, когда действительно будет объявлен полный карантин. Нам нужно сделать все, чтобы можно было продолжать работу в любых обстоятельствах. Но таможня не может работать удаленно, им надо быть на постах 24/7, управление налогово-таможенной полиции также не может работать удаленно, так как материалы уголовных процессов нельзя увозить домой", - сказала Яунземе.