СГД выплатила пособия по простою на сумму 2 миллиона 400 тысяч евро

Работникам предприятий выплачено 2,389 млн евро, самозанятым лицам - 16 276 евро. Выплата пособий этой категории начата 6 апреля. СГД продолжает оценку заявлений, поданных компаниями.

Список получателей пособий СГД публикует на своем сайте.

Подать заявки на получение пособий за простой за период с 14 по 31 марта 2020 года компании должны в электронной системе EDS до 25 апреля этого года. Впоследствии это нужно будет делать до 25-го числа следующего месяца.

Пособие за простой составляет 75% от прежней зарплаты работника, но не более 700 евро в месяц. Оно не облагается подоходным налогом, и с него не надо платить социальные взносы.

Продление срока уплаты налогов

СГД предоставила продление срока уплаты налогов 1183 компаниям на общую сумму 17 155 388 евро.

Предприниматель может подать заявку на распределение или отсрочку уплаты налоговых платежей на срок до трех лет в электронной системе EDS, заполнив специально разработанную форму. Сделать это необходимо не позднее чем в течение двух месяцев после срока оплаты или дня вступления в силу особого кризисного регулирования, то есть 22 марта 2020 года.

В случае предоставления продления срока уплаты за просроченный платеж не начисляются пени, а соответствующая компания не вносится в базу данных должников СГД.