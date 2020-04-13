СГД выявила нарушения в 81% мест торговли, проверенных в прошлом году

Служба госдоходов (СГД) в прошлом году провела 778 проверок в местах торговли, в 630 случаях или 81% проведенных проверок были обнаружены нарушения, свидетельствует опубликованная на сайте СГД информация.
Наиболее распространенными нарушениями были несоблюдение порядка учета товара и регистрации обосновывающих документов (214 случаев), несоответствие суммы денег в кассовом аппарате указанной в контрольной распечатке (166 случаев), несоблюдение указанных в нормативных актах требований к ведению журнала кассового аппарата (133 случая).
Кроме того, в 115 случаях было установлено, что кассовый аппарат не соответствует техническим требованиям, в 89 случаях в кассовых чеках, отчетах Z и X не указывались необходимые реквизиты, а в 78 случаях было установлено, что предприятие не регистрировало доходы.
Общая сумма штрафов за выявленные в местах торговли в прошлом году нарушения составила 54 500 евро.
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