LTV7: первое кафе, где работали люди с инвалидностью, закрылось; пособие по простою не дали

Летом 2019-го в Риге торжественно отмечали открытие RB Cafe. Во-первых, оно стало первым в Балтии, где работу получили люди с инвалидностью, в том числе, с умственной отсталостью. В этом и была главная цель создателей: доказать, что люди с ограниченными возможностями могут быть хорошими работниками. Во-вторых, реализовать идею удалось благодаря государственной поддержке — гранту ALTUM. Но сейчас кафе закрыто. Как выяснили журналисты, заведение закрылось еще в марте, как только в стране объявили чрезвычайную ситуацию.

"Мы не могли рисковать нашим персоналом, - говорит автор идеи RB Cafe Марис Гравис. - У наших коллег различные заболевания, вирус может быть для них опасен. Мы были первое заведение, которое полностью остановило свою деятельность".

В кафе работали 12 человек. Они либо уволены, либо отправлены в неоплачиваемый отпуск. Получить помощь от государства социальному предприятию не удалось.

"Так вышло, что в этом году доход в марте больше, чем год назад, потому что год назад мы вообще не были открыты, - рассказывает Марис Гравис. - Конечно, мы надеялись, что посмотрят на наш статус, дадут какие-то скидки. Написали заявление, чтобы пособие по простою могли получить хотя бы те работники, которые не могут встать на безработицу. Но, к сожалению, по критериям, мы не можем получить это пособие".

Владелец помещения наполовину снизил стоимость аренды. Но вторую половину все равно надо платить. Чтобы закрыть платежи, деньги взяли в долг.

Впрочем, даже если кафе и рестораны возобновят свою работу, скажем в июне, RB Cafe опасается за свое будущее.

Доход от кафе составляет лишь 30%, большую часть социальное предприятие зарабатывало на обслуживании мероприятий, готовило закуску. Звучат опасения, что мероприятия с большим числом посетителей даже после отмены чрезвычайной ситуации, разрешат устраивать еще очень нескоро.