Алкоголь и Covid-19: стали ли вы во время пандемии пить больше?

Как пишет Newsweek, только в США объемы продажи алкоголя выросли на 55% с того момента, как в стране были введены ограничения в связи с Covid-19. Подсчеты исследующей рынок компании Nielsen свидетельствуют, что по сравнению с тем же временем в 20019 году объемы продажи крепких алкогольных напитков выросли на 75%, пива - на 66%, а вина - на 42%.

Исследователи Портсмутского университета говорят, что увеличение потребления алкоголя, которое вызывают стресс и скука во время пандемии, может вызвать вторичный кризис здоровья.

Впрочем, врачи говорят, что длительная изоляция и влияние алкоголя на здоровье общества неизвестно. Однако известно, что усиленное употребление алкоголя связано с рядом состояний здоровья и является одной из главных причин преждевременной смерти.

Усиленное потребление алкоголя связано с увеличением заболеваний печени, сердца, а также риском депрессий. Даже соразмерное употребление алкоголя связано с раком и риском преждевременной смерти.

"В употреблении алкоголя нет ничего плохого, если делать это с мерой. На самом небольшое количество пива или вина могут быть даже хороши для нашей иммунной системы. Проблема в том, что если человек преувеличивает с алкоголем, это негативно может повлиять на иммунную систему и душевное здоровье", - рассказал ВВС ученый Мэтт Паркер.

Стресс считается одной из главных причин алкоголизма. Например, исследования доказали, что люди, у которых рабочий день длиннее, куда чаще употребляют алкоголь. Существуют и доказательства, что алкоголь может увеличить уровень гормона стресса в организме.

"Этот период изоляции может привести к увеличению усиленного употребления алкоголя, в результате чего может вырасти число зависимых от алкоголя людей", - сказал Паркер.

Хотя жажда выпивки во время пандемии может быть большей, эксперты рекомендуют людям снизить употребление алкоголя.

"Употребление алкоголя связано с рядом заболеваний и нарушений душевного здоровья, что может сделать человека более восприимчивым к Covid-19", - указывает Всемирная организация здравоохранения.