СГД выплатила пособия за простой на сумму 4,8 млн евро

В том числе 4,54 млн евро было выплачено 17 605 работникам 3308 предприятий, 254,3 тыс. евро - 1047 самозанятым лицам.

В пособиях за простой было отказано 2240 компаниям и 877 самозанятым лицам, которые не соответствуют определенным Кабинетом министров критериям.

С 25 марта, когда первые компании начали подавать заявки на пособия за простой, до 19 апреля 19% заявок на получение пособий поступило от предприятий оптовой и розничной торговли, ремонта автомашин и мотоциклов, 17% - от предприятий общественного питания и размещения туристов, 11% - от представителей сфер искусства, развлечений и отдыха.

Пособие за простой составляет 75% от прежней зарплаты работника, но не более 700 евро в месяц.

Средний размер пособия на одного работника составляет 259 евро. Пособия в максимальном размере 700 евро получили 773 работника, пособия 82,3% работников (14 488 человек) не превышали минимальной зарплаты в размере 430 евро, а 302 человека получили пособия меньше 20 евро.

Самозанятые лица могут подавать заявки на пособия за простой с 3 апреля. По данным на 19 апреля, средний размер выплаченного им пособия составляет 232,7 евро. Пособия в размере 700 евро получили 59 самозанятых лиц, пособия 790 самозанятых (75,5%) не превышали минимальной заработной платы - 430 евро.

Продление срока уплаты налогов, по данным на 20 апреля, получили 2424 предприятия на общую сумму 38,89 млн евро. Большая часть (26%) этих предприятий представляют отрасль оптовой и розничной торговли, ремонта автомашин и мотоциклов, 17% - отрасль размещения туристов и общественного питания, 11% - обрабатывающую промышленность.