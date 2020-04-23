СГД хочет обнародовать причины отказа в пособиях по простою

Служба государственных доходов (СГД) просит правительство и Сейм принять решение, которое позволило бы СГД обнародовать причины отказа в пособиях по простою, заявила в четверг на заседании правительства руководитель СГД Иева Яунземе.
В настоящее время в социальных сетях звучат упреки в адреса СГД о том, что она принимает необоснованные решения, отказывая в пособиях, но у учреждения нет права обнародовать причины отказов.
Соответствующие поправки к закону уже готовятся.
До вечера 22 апреля СГД выплатила пособия за простой 21 153 работникам 3759 работодателей, а также 1165 самозанятым лицам. Общая сумма выплаченных пособий составила 5,85 млн евро.
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