В 2022 году консолидация бюджета может составить почти 176 миллионов евро

В программе, которая будет представлена Европейской комиссии, прогнозируется, что в этом году внутренний валовой продукт (ВВП) Латвии уменьшится на 7% по сравнению с прежним прогнозом роста примерно на 2%, госдолг вырастет до 51,7% от ВВП вместо 40%, в объем недополученных налогов составит 1,5 млрд евро.

В своем заключении СФД указывает, что в связи с этим уже в 2022 году ожидается консолидация бюджета на 175,8 млн евро, что свидетельствует о намерении правительства стимулировать развитие экономики во время кризиса и резко сократить расходы после него.

Совет считает, что фискальные прогнозы Минфина более оптимистичны, чем макроэкономическая динамика.

"Министерство прогнозирует в 2021 году рост ВВП всего на 1%, а дефицит бюджета будет значительно ниже по сравнению с предыдущим годом - примерно 5% от ВВП. Это может частично объясняться тем, что в настоящее время поддерживающие меры на 2021 год не планируются, и частично возможными мерами по консолидации бюджета, если они будут использованы как часть стратегии выхода из кризиса", - заключил СФД.

При этом, как отмечает совет, большое значение будут иметь усовершенствование налоговой системы и административно-территориальная реформа, одной из целей которой должно стать сокращение административных расходов.

СФД также отмечает, что не следует ожидать быстрого восстановления экономики после кризиса из-за Covid-19.