Перевощиков: сразу все ограничения отменять нельзя. Праздновать победу еще рано

Директор департамента анализа риска и профилактики инфекционных заболеваний SPKC указал: если Латвия совершит неверные шаги, последствия могут быть драматичными.

По словам эпидемиолога, необходимы четыре недели, в течение которых эксперты будут следить за ситуацией. "Если события будут развиваться благоприятно, то все больше ограничений будут сняты", - сказал он.

Перевощиков считает, что ограничения введены своевременно, это позволило удержать распространение коронавируса на низком уровне, хотя до победы еще далеко.

"Согласно данным, в которых выражается наша временная победа, показывают, что на протяжении нескольких недель у нас низкий уровень заболеваемости. Очень много людей проверяется каждый день. К сожалению, есть случаи, когда заболевание обнаруживаем в центрах социальной опеки или коллективах, но если сравнивать с другими странами, таких случаев не много. Эти случаи мы находим на ранней стадии", - сказал специалист.

О благоприятной ситуации свидетельствует и то, что больницы не перегружены пациентами с Covid-19, и тех, у кого болезнь протекает тяжело - не много.

"На этой неделе можем сказать, что число тех, кто вылечился - больше, чем тех, кто в ожидании полного освобождения от болезни. Сейчас выздоровели 464 человека, а 427 продолжают выделять вирус", - сказал он.

Как известно, 7 мая правительство Латвии продлило режим ЧС до 9 июня с рядом послаблений, например, разрешены мероприятия с участием до 25 человек при соблюдении дистанции в два метра между людьми. Также после 12 мая пассажиры общественного транспорта должны будут надевать маски на лицо.