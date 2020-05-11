Пн, 11.05.2020
В течение месяца они [Китай] дурили голову всем, в том числе и ВОЗ. Китаю не поверили Южная Корея и Тайвань и начали вводить меры вирусолог Александр Гольдфарб

Lux Express: чтобы избежать увольнений, нужна поддержка государства минимум на год

ФОТО: Zane Bitere/LETA

Государственная поддержка в отрасли международных пассажирских перевозок потребуется еще год, чтобы предприятия могли избежать увольнений, заявил агентству LETA исполнительный директор компании по международным автобусным перевозкам Lux Express Янно Ритсберг.

В апреле Lux Express подало заявки на пособия за простой 69 работников, и 67 работников получили пособия. Также предприятие подало заявление о продлении срока уплаты налогов, но пока не получило ответа.

"Никакой другой поддержки от правительства Латвии мы не получили", - сказал Ритсберг.

"На то, чтобы индустрия туризма и путешествий пришла в себя, потребуется больше времени, чем несколько месяцев, поэтому, чтобы сохранить рабочие места, поддержка правительства в этой отрасли должна продолжаться по крайней мере до следующего сезона, то есть апреля-мая 2021 года", - сказал руководитель Lux Express.

Идешь в ногу со временем? Мы тоже. RUS.TVNET.LV теперь есть и в Telegram! Подписывайся!

Последние новости

НАВЕРХ