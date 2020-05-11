Lux Express: чтобы избежать увольнений, нужна поддержка государства минимум на год

В апреле Lux Express подало заявки на пособия за простой 69 работников, и 67 работников получили пособия. Также предприятие подало заявление о продлении срока уплаты налогов, но пока не получило ответа.

"На то, чтобы индустрия туризма и путешествий пришла в себя, потребуется больше времени, чем несколько месяцев, поэтому, чтобы сохранить рабочие места, поддержка правительства в этой отрасли должна продолжаться по крайней мере до следующего сезона, то есть апреля-мая 2021 года", - сказал руководитель Lux Express.