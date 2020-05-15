Фото ⟩ В Зиепниеккалнсе открылся новый торговый центр Rimi Aleja

В пятницу, 15 мая, открылся торговый центр Aleja (Виенибас гатве, 194а). А это значит, что и новые магазины сети Rimi - Rimi Hyper и Rimi Drive. По словам Икалы, это один из крупнейших проектов Rimi Latvia. Общая площадь нового магазина составляет 4300 квадратных метров. В нем будут работать порядка 100 человек.

Галерея: Открытие нового Rimi Aleja

Кроме того, увеличена мощность интернет-магазина Rimi. Пункт получения товаров по этому адресу откроется 18 мая, а так же начнет работать Rimi Drive.

Магазин будет работать каждый день с 8:00 до 22:00.

Помимо Rimi, в новом торговом центре будут и другие магазины. Например, Jānis Roze, Mārtiņa Ballīte, Lāču gardumi, Latvijas Roze, Jahonts, RD Electronics, Baltic Data, Top Shop, Dino Zoo, Gards, Daniele Donati, Meta, Evelatus, CoverMe. В ближашее время среди арендаторов будет My Fitness, Drogas, Benu aptieka, Junge, Bento, Delisnack, Given, Optio, Iļģuciema rūpnīcas veikals, Zero Sport Outlet, Narvesen и другие.

Как известно, в Зиепниккалнсе, на территории бывшего Рижского завода промышленных роботов идет строительство торгового центра Rimi Aleja.