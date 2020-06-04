LDz в этом году сократил уже около 1000 человек

Оптимизация коснулась всех регионов, в которых находятся структуры LDz, и в наибольшей степени Риги и Латгале.

Трудовые отношения прекращаются с административными и техническими работниками, функции которых перекрываются или которые больше не нужны из-за сокращения грузоперевозок.

Сокращение штатов происходит в соответствии с принятым в начале года решением правления, которое предусматривает в 2020 году прекратить трудовые отношения примерно с 1500 работниками. Изменения в этом плане пока не предусмотрены.