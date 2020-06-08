airBaltic возобновляет рейсы из Вильнюса в Амстердам

Латвийская авиакомпания airBaltic в понедельник возобновляет рейсы из Вильнюса в Амстердам.
Рейсы будут ежедневными, сообщается на сайте авиакомпании.
Во вторник airBaltic планирует возобновить полеты из Вильнюса в Париж, а венгерская авиакомпания Wizz Air - в Биллунд (Дания).
С 11 июня airBaltic также будет летать в Берлин, с 14 июня рейсы из Вильнюса в Париж возобновит Wizz Air, с 15 июня SAS начнет летать из Вильнюса в Копенгаген, с 17 июня Wizz Air - в Ниццу.
Кроме того, с 10 июня Wizz Air планирует возобновить рейсы из Паланги в Турку.
В настоящее время из аэропортов Литвы уже возобновлено авиасообщение с Франкфуртом, Ригой, Таллином, Осло, Дортмундом, Эйндховеном, Бергеном, Олесунном, Ставангером.
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