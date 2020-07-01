Ср, 1.07.2020
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Сокращать публично доступную часть деклараций членов советов вузов пока не будут

Иллюстративное фото

ФОТО: Jānis Škapars/TVNET

Комиссия Сейма по госуправлению и делам самоуправлений приняла решение отложить поправки к закону "О предотвращении конфликта интересов в деятельности государственных должностных лиц", который предусматривает сокращение публично видимой части деклараций должностных лиц советов высших учебных заведений.

Такое решение было принято потому, что ряд депутатов и представителей отрасли заявили, что не понимают, почему работающим в советах высших учебных заведений лицам, суть деятельности которых пока не ясна, нужно предоставлять возможность скрывать часть включенной в декларации должностных лиц информации.

Целью данного законопроекта является разделение информации должностных лиц советов высших учебных заведений и государственных капитальных обществ на публично доступную и публично не доступную.

Предполагается, что эти поправки вступят в силу одновременно с поправками к закону о высших учебных заведениях, которые предусматривают создание советов в государственных вузах. Члены советов высших учебных заведений будут государственными должностными лицами и должны будут подавать соответствующие декларации.

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