Сокращать публично доступную часть деклараций членов советов вузов пока не будут

Такое решение было принято потому, что ряд депутатов и представителей отрасли заявили, что не понимают, почему работающим в советах высших учебных заведений лицам, суть деятельности которых пока не ясна, нужно предоставлять возможность скрывать часть включенной в декларации должностных лиц информации.

Целью данного законопроекта является разделение информации должностных лиц советов высших учебных заведений и государственных капитальных обществ на публично доступную и публично не доступную.

Предполагается, что эти поправки вступят в силу одновременно с поправками к закону о высших учебных заведениях, которые предусматривают создание советов в государственных вузах. Члены советов высших учебных заведений будут государственными должностными лицами и должны будут подавать соответствующие декларации.