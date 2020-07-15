Загадка архитектуры СССР: почему в советских проектах такие маленькие кухни?

Так же, как и у других особенностей построенных в советское время домов, у крошечных кухонь есть несколько объяснений. Самое популярное мнение, почему в хрущевках или других серийных типовых домах на кухнях иногда не могут уместиться даже два человека, - это идеология того времени, пишет портал Novate.ru.

В то время считалось, что настоящему советскому гражданину не нужны излишки и роскошь.

Поэтому наиболее вероятная причина маленьких кухонь - планировка многоквартирных домов того времени и оптимизация строительства. На территории СССР после войны быстро восстанавливалась инфраструктура, причем в основном концентрировались на фабриках, производствах и колхозах. В свою очередь проекты квартир были созданы так, чтобы их строительство проходило по возможности быстрее и дешевле. Соответственно, архитекторы того времени проектировали жилые дома согласно "минимальной программе" - дома должны строиться быстро, просто, за небольшие деньги и с небольшими ресурсами.

Тогда планировалось, что большая часть из построенных послевоенных проектов прослужит всего 20 или 30 лет, после чего их заменят более современными и удобными домами с более обширными и продуманными квартирами.

Однако такая планировка приводит к встречному аргументу - в разных проектах квартиры относительно приличного размера, однако и в них кухне отведено довольно маленькое место. Вторая причина, почему в построенных в советское время домах особо не обращали внимание на кухню - это целесообразность помещения в конкретный этап времени. В советское время считалось, что кухня нужна, чтобы семья могла в ней быстро позавтракать и отправиться по своим делам.

Считалось, что обедать человек будет на работе или в школе, а ужинать - в столовой.

Интересный аспект - находящиеся в апартаментах советских многоквартирных домов обширные гостиные или столовые, предусмотренные для большего числа людей. В то время идеологи правящей власти побуждали людей социализироваться с коллективом и не позволяли самоизолироваться от общества.