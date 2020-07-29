VARAM хочет за 300 миллионов евро привести в порядок почти 900 километров дорог

Программа инвестиций была разработана в сотрудничестве с Latvijas valsts ceļi (LVC) и регионами планирования. Чтобы разработать список, VARAM попросило все регионы планирования в сотрудничестве с самоуправлениями подготовить и представить предложения, включающие перечень участков государственных региональных и местных дорог, которые необходимо восстановить в первую очередь.

Для ремонта некоторых важных участков автодорог решения были найдены уже в 2020 году, и на деньги из госбюджета претендуют только те участки дорог, которым необходимо дополнительное финансирование.

Планируется привести в порядок до 900 км государственных региональных и местных автодорог, перестройка и обновление которых являются приоритетными для осуществления административно-территориальной реформы.

В Рижском регионе планирования будет отремонтировано 183,29 км дорог за 54,6 млн евро, в Земгальском регионе планирования - 159,50 км за 51,2 млн евро, в Курземском регионе планирования - 137,18 км за 53,9 млн евро, в Латгальском регионе планирования - 235,04 км за 77,7 млн евро, а в Видземском регионе планирования - 162,98 км за 62,8 млн евро.

В 2021 году дополнительно необходимое финансирование составляет 93,76 млн евро, в 2022 году - 97,45 млн евро, а в 2023 году - 108,79 млн евро.

Планируется, что в 2021 году будут приведены в порядок автодороги общей протяженностью около 416 км, в 2022 году - 335 км, а в 2023 году - 127 км.

В Рижском регионе планируется отремонтировать 28 участков автодорог, в Земгальском регионе - 17, в Курземском регионе - 14, в Латгальском регионе - 26, а в Видземском регионе - 20.