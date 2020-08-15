Выводы, которые жители Латвии сделали во время пандемии

"Ограничения, установленные в связи с Covid-19, и их влияние на экономическую ситуацию вынудили многих людей по-новому оценить свои повседневные привычки, в том числе расходы. Результаты опроса Luminor позволяют заключить, что люди научились жить экономнее и больше внимания уделять регулярным накоплениям – 34% респондентов признали, что в повседневной жизни можно тратить меньше, а 35% указали, что надо активнее делать накопления.

Эти два вывода неотделимы друг от друга – если, например, снизить ненужные повседневные расходы, то можно сэкономить средства на "подушку безопасности", которая поможет людям чувствовать себя в большей безопасности и легче справляться с непредвиденными ситуациями. Чтобы начать делать регулярные накопления, достаточно простого расчетного счета, на который можно ежемесячно переводить небольшую сумму", – говорит эксперт Luminor Екатерина Зинича.

Интересно, что о создании накоплений больше задумывается молодежь – 45% людей в возрасте 18–29 лет решили копить больше, при этом в возрастной группе 60–74 лет таких всего 25%.

Сокращать свои повседневные расходы также больше всего научились молодые люди в возрасте 18–29 лет (39%) и студенты (47%).

"Результаты опроса указывают на противоречивую тенденцию: чаще всего именно люди с высокими доходами понимают, что надо активнее делать регулярные накопления, а не жители с более низкими доходами, для которых финансовая подушка безопасности гораздо важнее. Например, 40% людей с месячным доходом от 1251 до 1500 евро в месяц после уплаты налогов признают, что следует копить больше, в то время как из респондентов с доходом от 551 до 750 евро в месяц с этим утверждением согласен только каждый третий (30%)", – подчеркивает Екатерина Зинича.

Жители Латвии сделали выводы не только о своих финансах, они также поняли, что следует активнее избегать общественных мест (50%), чаще мыть руки (47%), освоить компьютерные навыки (25%), а 23% респондентов пришли к выводу, что можно успешно работать из дома.

При этом десятая часть во время пандемии не пришла ни к каким выводам.

Опрос Luminor был проведен в августе 2020 года в сотрудничестве с исследовательским агентством Norstat; в его ходе было опрошено более 1000 респондентов в Латвии в возрасте 18-74 лет.