Под влиянием Covid-19 убытки airBaltic в первом полугодии составили 185 млн евро

Исполнительный директор airBaltic Мартин Гаусс в связи с этим отметил: "Мы этот год начали стабильно, продолжая наш устойчивый рост и в январе, и в феврале, однако в последующие месяцы отрасль пережила крупнейший кризис в истории авиации. В результате airBaltic была вынуждена на 62 дня приостановить полеты, а также в целом спрос на них значительно упал".

"Чтобы противостоять кризису, мы оперативно уменьшили объемы своей деятельности и затраты, скорректировали наш бизнес-план Destination 2025 CLEAN, а также обеспечили финансирование от наших акционеров. Благодаря этому в момент, когда рынок восстановится, мы будем в хорошей позиции, чтобы полностью возобновить полеты на нашем эффективном флоте самолетов Airbus A220-300", - добавил Мартин Гаусс.

За первые шесть месяцев 2020 года доходы группы составили 82,5 млн евро, что на 62% меньше, чем за соответствующий период прошлого года.

Количество перевезенных авиакомпанией пассажиров и выполненных рейсов сократилось соответственно на 64% и 58%.

Как сообщалось, в прошлом году оборот airBaltic составил 503,281 млн евро, что на 23,1% больше 2018 года, а убытки - 7,729 млн евро по сравнению с прибылью годом ранее.

Латвийскому государству принадлежит 96,14% капитала airBaltic, Aircraft Leasing 1 - 3,86%.