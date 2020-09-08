СГД требует вернуть пособия за простой, выплаченные примерно 4000 работникам

Она отметила, что СГД начала выплату пособий в очень короткий срок, примерно в течение двух недель, поэтому ошибки были возможны.

"Мы старались, чтобы деньги как можно быстрее дошли до большого количества предпринимателей, поэтому не могли сразу как следует отработать систему", - сказала Яунземе.

Она добавила, что, если кризис повторится, со стороны государства уже не будет такого доверия, и выплата пособий начнется значительно позже. "Я прошу предпринимателей вернуть деньги", - сказала директор СГД.

Сумма, которую необходимо вернуть, невелика по сравнению с выплаченными 50 млн евро. Если предприниматели не вернут деньги добровольно, СГД придется заниматься взысканием, сообщила Яунземе.