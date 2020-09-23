В августе уровень безработицы в Латвии снизился до 8,6%

Согласно данным Государственного агентства занятости, уровень зарегистрированной безработицы в августе сократился на 0,4 проц. пункта - до 8,2%.

ЦСУ сообщает, что по сравнению с августом прошлого года уровень фактической безработицы вырос на 2,5 проц. пункта, а уровень зарегистрированной безработицы - на 2,3 проц. пункта.

В августе 2020 года в Латвии насчитывалось 84 тыс. безработных, что на 2,6 тыс. меньше, чем в июле этого года, и на 24,5 тыс. больше, чем в августе прошлого года.

За последние шесть месяцев с момента объявления режима чрезвычайной ситуации из-за эпидемии нового коронавируса количество безработных увеличилось на 12,4 тыс. человек.