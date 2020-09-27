Конфликт в Нагорном Карабахе и победа Бриедиса. Все, что вы могли пропустить 27 сентября

Мы понимаем, что у вас очень мало времени. Именно поэтому в конце дня RUS TVNET собирает все самое важное, что вы могли пропустить сегодня.
Коронавирус:
- В Латвии 22 новых случая, в 14 - источник заражения не известен.
- В Литве - двое умерших пациентов с Covid-19, в Эстонии - 35 новых случаев.
- Tallink приостанавливает паромы Рига - Хельсинки. С купившими билеты свяжутся.
- Как минимум 9% случаев Covid-19 в Латвии были среди медицинских работников.
- В России третий день подряд больше 7000 новых случаев Covid-19.
- В хоккейном клубе "Динабург" выявлено четыре случая Covid-19
- Коронавирусом заразились свыше 33 млн человек по всему миру
Другие события дня:
- С целью вычислить средний уровень интеллекта в Латвии ученые предлагают пройти специальный тест.
- Азербайджан ввел частичное военное положение в стране вслед за Арменией. Обе стороны заявили о гибели мирных жителей.
- В Минске прошла "народная инаугурация" Тихановской. Правоохранители применили слезоточивый газ.
- "Не хотите показывать правду - ее покажем мы". Хакеры взломали онлайн госканалов Беларуси.
- Минск: после того, как были опубликованы данные силовиков, начали находить места их проживания.
- Литовцам раздадут четыре миллиона таблеток йода на случай аварии на БелАЭС.
- Ученые утверждают, что просмотр видео с милыми животными снижает стресс до 50%.
- Долг в 15 000 евро: из-за ошибочной информации банка у женщины образовалась огромная сумма налога.
- Ситуация в Беларуси не повлияла на тенденции контрабанды акцизных товаров.
- Служба финансовой разведки анализирует данные по сделкам финсектора и предприятий Беларуси.
- Штраф - 350 евро: за этот год фоторадары "поймали" уже больше 1000 машин без OCTA.
- В волости Цену из ужасных условий спасены собаки и щенки. Два животных погибли.
- В Латвии снова замечено редчайшее животное - лось-альбинос.
- Рекорд для этого времени: в Альпах неожиданно рано выпал снег.
- Из горящего жилого дома в Риге спасены 16 человек
Новости из мира знаменитостей:
- Звездные страсти: У Пересильд роман с Абрамовичем, Нагиев уходит из "Голоса", а Бузова и Дава в ссоре?
- Группа "Каста" по видеосвязи выступила в минском дворе. Влади пожелал Беларуси нового президента.
- "Перед съемками в сериале "Чики" просили не худеть": актриса Варвара Шмыкова рассказала о семье, фигуре и мечтах.
Новости спорта:
- Олег Кононов покинул "Ригу" из-за серьёзных проблем дочери со здоровьем.
- ПОСМОТРИ! Лучшие моменты боя Бриедис - Дортикос.
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