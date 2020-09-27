Пн, 28.09.2020
Любопытно, что фильм о последнем поколении белорусской молодежи Советского Союза вышел именно в 2020 году, когда события в республике убедительно показали нам если не агонию и предсмертные конвульсии, то уж точно - смертельный диагноз уже другого монолитного и застойного режима Андрей Тимофеев, автор рубрики "Андрей уже посмотрел"
Андрей Тимофеев, автор рубрики "Андрей уже посмотрел"
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Конфликт в Нагорном Карабахе и победа Бриедиса. Все, что вы могли пропустить 27 сентября

ФОТО: Rus.TVNET

Мы понимаем, что у вас очень мало времени. Именно поэтому в конце дня RUS TVNET собирает все самое важное, что вы могли пропустить сегодня. 

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