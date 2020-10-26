Финансирование спорта в будущем году может сократиться почти на 6 млн евро

В этом году финансирование спорта составляет 38,8 млн евро, а в следующем году планируется выделить 32,8 млн евро.

Так, например, в следующем году не запланировано финансирование ни для одного проекта развития спортивной инфраструктуры государственного значения. По сравнению с 2020 годом финансирование спортивных сооружений в 2021 году уменьшится на 5,1 млн евро. 628 тыс. евро будет выделено пяти национальным спортивным базам, которые получают дотации на обеспечение своей деятельности.

Уменьшатся и общие расходы по бюджетной программе "Спортивные федерации и спортивные мероприятия". В 2020 году на нее было выделено 3,11 млн евро, а в следующем году планируется выделить 2,34 млн евро.

Также уменьшится дотация на организацию в Латвии международных спортивных мероприятий государственного значения. Согласно проекту бюджета, софинансирование в следующем году предусмотрено для двух таких мероприятий по сравнению с тремя в 2020 году.

Количество международных спортивных соревнований в Латвии уменьшится на 30. Планируется, что в 2021 году в Латвии пройдут 100 международных спортивных соревнований.

Также ожидается, что в следующем году уменьшится количество спортсменов олимпийской сборной Латвии - со 163 человек в 2020 году до 115 человек в последующие три года. Количество спортсменов в основном и резервном составе олимпийской сборной Латвии и их тренеров, получающих ежемесячные пособия, также уменьшится на 45 человек.

Уменьшится количество спортивных федераций, получающих государственную финансовую поддержку - с 89 в этом году до 50 в 2021 году. Количество людей, вовлеченных в деятельность спортивных федераций, также уменьшится со 143 тысяч в 2020 году до 120 тысяч в следующем году.

Количество денежных призов, присуждаемых за выдающиеся достижения в спорте, останется неизменным - четыре приза на общую сумму 42 686 евро.