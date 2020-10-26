Финансирование спорта в будущем году может сократиться почти на 6 млн евро

Выделенное на спорт финансирование в следующем году может сократиться на 5,96 млн евро, свидетельствует проект бюджета на 2021 год.
В этом году финансирование спорта составляет 38,8 млн евро, а в следующем году планируется выделить 32,8 млн евро.
Так, например, в следующем году не запланировано финансирование ни для одного проекта развития спортивной инфраструктуры государственного значения. По сравнению с 2020 годом финансирование спортивных сооружений в 2021 году уменьшится на 5,1 млн евро. 628 тыс. евро будет выделено пяти национальным спортивным базам, которые получают дотации на обеспечение своей деятельности.
Уменьшатся и общие расходы по бюджетной программе "Спортивные федерации и спортивные мероприятия". В 2020 году на нее было выделено 3,11 млн евро, а в следующем году планируется выделить 2,34 млн евро.
Также уменьшится дотация на организацию в Латвии международных спортивных мероприятий государственного значения. Согласно проекту бюджета, софинансирование в следующем году предусмотрено для двух таких мероприятий по сравнению с тремя в 2020 году.
Также ожидается, что в следующем году уменьшится количество спортсменов олимпийской сборной Латвии - со 163 человек в 2020 году до 115 человек в последующие три года. Количество спортсменов в основном и резервном составе олимпийской сборной Латвии и их тренеров, получающих ежемесячные пособия, также уменьшится на 45 человек.
Уменьшится количество спортивных федераций, получающих государственную финансовую поддержку - с 89 в этом году до 50 в 2021 году. Количество людей, вовлеченных в деятельность спортивных федераций, также уменьшится со 143 тысяч в 2020 году до 120 тысяч в следующем году.
В проекте бюджета на 2021 год отмечается, что в список приоритетных мер Министерства образования науки на следующий год входит пересмотр модели финансирования и управления спортом, совершенствование нормативного регулирования спортивного сектора, а общая цель политики государства в области спорта - увеличить долю жителей Латвии, которые не реже одного-двух раз в неделю занимаются спортом или физическими нагрузками.