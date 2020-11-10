Сейм примет решение об утверждении режима ЧС, Кабмин - о помощи предприятиям

\Сейм может и не утвердить введение режима чрезвычайной ситуации, в таком случае оно будет отменено.

Однако председатель Сейма Инара Мурниеце ранее высказала уверенность в том, что парламент утвердит решение правительства.

Как сообщалось, для ограничения распространения Covid-19 в Латвии Кабинет министров с 9 ноября по 6 декабря ввел режим чрезвычайной ситуации, предусматривающий ряд ограничений.

Правительство примет решение о выделении пособий и субсидий затронутым Covid-19 компаниям

Кабинет министров сегодня примет решение о разработанных Министерством экономики предложениях по поддержке бизнеса и работников, которые предусматривают выплату пособий по простою и субсидий.

Планируется ввести пособия по простою, потолок которых составит 1000 евро, а также субсидировать заработные платы работников компаний, пострадавших от кризиса Covid-19, в размере до 500 евро.

Разработанные Министерством экономики предложения в понедельник обсуждались в группе по поддержке бизнеса и работников под руководством министра финансов Яниса Рейрса, а во второй половине дня также среди партнеров по коалиции.

Предложение Минэкономики предусматривает введение пособий по простою, минимальный порог которых составит 330 евро, а потолок - 1000 евро. Кроме того, на каждого иждивенца будет выплачиваться еще по 50 евро. Ранее Рейрс заявил, что пособие по простою в минимальном объеме будет выплачиваться вне зависимости от социальных взносов.

Пособия по простою будут доступны сотрудникам компаний, чей оборот упал как минимум на 20% в августе, сентябре и октябре этого года и которые, согласно классификатору NACE, работают в секторе, затронутом решением правительства о введении режима чрезвычайной ситуации.

В свою очередь субсидируемые зарплаты составят 50% от средней заработной платы, задекларированной в августе, сентябре и октябре этого года. Максимальный размер субсидируемой заработной платы составит 500 евро.

Эту помощь также планируется предоставлять тем компаниям, чей оборот в августе, сентябре и октябре упал как минимум на 20% и которые, согласно классификатору NACE, работают в секторе, затронутом решением правительства о введении режима ЧС. Этот вид помощи будет предоставляться компаниям, которые, несмотря на режим чрезвычайной ситуации, продолжат работать в ограниченном объеме.

Планируется также поддержка в виде субсидий оборотных средств. Субсидии будут предоставляться компаниям, чей оборот в августе, сентябре и октябре упал как минимум на 20% и которые, согласно классификатору NACE, работают в секторе, затронутом решением правительства о введении режима ЧС. Эта поддержка планируется в определенном объеме от выплаченных работникам в августе, сентябре и октябре заработных плат, с которых уплачены все налоги.

Меры поддержки будут применяться с первого дня режима ЧС, 9 ноября, по 31 декабря этого года.

Министр экономики Янис Витенбергс сообщил, что пострадавшие от кризиса Covid-19 компании поддержку получат в декабре. Он пояснил, что в ноябре будут обобщены данные о ситуации в отраслях, и к 10 декабря предприятия получат деньги на свои счета. Министр добавил, что еще ожидаются дискуссии о возможности предоставления государственной помощи компаниям с налоговой задолженностью.