Сейм примет решение об утверждении режима ЧС, Кабмин - о помощи предприятиям

Во вторник, 10 ноября, в 14:00 Сейм соберется на заседание, чтобы принять решение об утверждении введенного Кабинетом министров с понедельника режима чрезвычайной ситуации, сообщили агентству LETA в пресс-службе парламента.
\Сейм может и не утвердить введение режима чрезвычайной ситуации, в таком случае оно будет отменено.
Однако председатель Сейма Инара Мурниеце ранее высказала уверенность в том, что парламент утвердит решение правительства.
Как сообщалось, для ограничения распространения Covid-19 в Латвии Кабинет министров с 9 ноября по 6 декабря ввел режим чрезвычайной ситуации, предусматривающий ряд ограничений.
Правительство примет решение о выделении пособий и субсидий затронутым Covid-19 компаниям
Кабинет министров сегодня примет решение о разработанных Министерством экономики предложениях по поддержке бизнеса и работников, которые предусматривают выплату пособий по простою и субсидий.
Разработанные Министерством экономики предложения в понедельник обсуждались в группе по поддержке бизнеса и работников под руководством министра финансов Яниса Рейрса, а во второй половине дня также среди партнеров по коалиции.
Предложение Минэкономики предусматривает введение пособий по простою, минимальный порог которых составит 330 евро, а потолок - 1000 евро. Кроме того, на каждого иждивенца будет выплачиваться еще по 50 евро. Ранее Рейрс заявил, что пособие по простою в минимальном объеме будет выплачиваться вне зависимости от социальных взносов.
Пособия по простою будут доступны сотрудникам компаний, чей оборот упал как минимум на 20% в августе, сентябре и октябре этого года и которые, согласно классификатору NACE, работают в секторе, затронутом решением правительства о введении режима чрезвычайной ситуации.
В свою очередь субсидируемые зарплаты составят 50% от средней заработной платы, задекларированной в августе, сентябре и октябре этого года. Максимальный размер субсидируемой заработной платы составит 500 евро.
Эту помощь также планируется предоставлять тем компаниям, чей оборот в августе, сентябре и октябре упал как минимум на 20% и которые, согласно классификатору NACE, работают в секторе, затронутом решением правительства о введении режима ЧС. Этот вид помощи будет предоставляться компаниям, которые, несмотря на режим чрезвычайной ситуации, продолжат работать в ограниченном объеме.
Планируется также поддержка в виде субсидий оборотных средств. Субсидии будут предоставляться компаниям, чей оборот в августе, сентябре и октябре упал как минимум на 20% и которые, согласно классификатору NACE, работают в секторе, затронутом решением правительства о введении режима ЧС. Эта поддержка планируется в определенном объеме от выплаченных работникам в августе, сентябре и октябре заработных плат, с которых уплачены все налоги.
Министр экономики Янис Витенбергс сообщил, что пострадавшие от кризиса Covid-19 компании поддержку получат в декабре. Он пояснил, что в ноябре будут обобщены данные о ситуации в отраслях, и к 10 декабря предприятия получат деньги на свои счета. Министр добавил, что еще ожидаются дискуссии о возможности предоставления государственной помощи компаниям с налоговой задолженностью.
В прошлый раз пособия за простой выплачивались с середины марта до конца июня. Согласно информации, предоставленной Службой государственных доходов, за этот период было выплачено 133 462 пособия по простою на сумму 53,6 млн евро. Всего эти пособия были выплачены 55 179 работникам, в том числе 2 388 самозанятым лицам.