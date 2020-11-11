Ср, 11.11.2020
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Янина Курсите, депутат Сейма
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Винькеле о борьбе с Covid-19: это будет небывалая по объемам вакцинация в Латвии и мире

ФОТО: Ekrānšāviņš no video

Латвия присоединилась к организованной Еврокомиссией закупке вакцин, в рамках которой у нескольких потенциальных производителей резервируются вакцины. "Это будет вакцинация небывалого для Латвии объема", - заявила в интервью передаче Nedēļas fokusā портала TVNET министр здравоохранения Илзе Винькеле.

По графику, первые вакцины должны быть готовы в декабре, однако министр добавила, что нужно будет смотреть на ход выполнения этого графика.

Винькеле указала, что Минздрав совместно с Советом по вакцинации и инфекционистами разработали список групп, которые будут вакцинированы в первую очередь. В этот список включены медики, пенсионеры, люди, страдающие от хронических заболеваний, работники центров социальной опеки и работники сферы образования.

"Нужно принять во внимание, что столь объемная вакцинация как в Латвии, так и во всем мире произойдет впервые", - сказала министр.

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Напомним, что в понедельник, 9 ноября, американская компания Pfizer, сотрудничающая в деле разработки вакцины с немецкой BioNTech, сообщила, что их потенциальная вакцина от коронавируса во время испытаний показала более чем 90-процентную эффективность.

Компании будут до середины ноября вести сбор информации и данных о безопасности вакцины. Затем передадут их в Управление по контролю за качеством пищевых продуктов и лекарственных средств США.

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