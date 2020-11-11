Винькеле о борьбе с Covid-19: это будет небывалая по объемам вакцинация в Латвии и мире

По графику, первые вакцины должны быть готовы в декабре, однако министр добавила, что нужно будет смотреть на ход выполнения этого графика.

Винькеле указала, что Минздрав совместно с Советом по вакцинации и инфекционистами разработали список групп, которые будут вакцинированы в первую очередь. В этот список включены медики, пенсионеры, люди, страдающие от хронических заболеваний, работники центров социальной опеки и работники сферы образования.

"Нужно принять во внимание, что столь объемная вакцинация как в Латвии, так и во всем мире произойдет впервые", - сказала министр. 5

Напомним, что в понедельник, 9 ноября, американская компания Pfizer, сотрудничающая в деле разработки вакцины с немецкой BioNTech, сообщила, что их потенциальная вакцина от коронавируса во время испытаний показала более чем 90-процентную эффективность.