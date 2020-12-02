По выходным будет закрыта большая часть магазинов и запрещена торговля алкоголем

Согласно решению правительства, 5 декабря вступит в силу требование о том, что во время чрезвычайного положения по выходным и праздничным дням смогут работать только аптеки, в том числе ветеринарные аптеки, а также магазины, торгующие товарами первой необходимости, т.е. продуктами питания, гигиеническими товарами и топливом.

В выходные и праздничные дни в магазинах будет запрещена продажа алкоголя и сигарет. 30

После заседания правительства премьер-министр Кришьянис Кариньш пояснил, что цель этой нормы - ограничить торговлю такими товарами, которые не являются вещами первой необходимости.

"Основная мысль заключается в том, что суббота и воскресенье - не дни для покупок, это не дни, когда мы можем позволить себе пойти в магазин, встретиться с друзьями", - пояснил премьер.

Правительство также приняло решение, что с 3 декабря в магазинах и местах предоставления услуг на одного посетителя необходимо выделять 15 кв. м площади. Информация о разрешенном количестве людей в конкретном месте торговли или оказания услуг должна быть вывешена у входа. В небольшие помещения посетители смогут заходить только по одному.

Поставщики хозяйственных услуг, магазины и организаторы мероприятий должны будут обеспечивать, чтобы люди, которые не используют маски или делают это неправильно, не допускались в помещения магазинов или места оказания услуг и не обслуживались.

В рабочие дни рабочее время магазинов не ограничено, продолжат работать музеи. 30