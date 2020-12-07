Представители популярных ресторанов пожаловались депутатам на отсутствие поддержки

Председатель комиссии Мартиньш Бондарс и депутат Гатис Эглитис пообещали, что решение этого вопроса в рабочей группе министра финансов Яниса Рейрса будет найдено к четвергу, 10 декабря.

Берзиньш считает, что возникла несправедливая ситуация, потому что Vairak saules не получает никакой поддержки, хотя поддержка крупным налогоплательщикам и тем, кто не платит "зарплаты в конвертах", была обещана.

Совладелец компании подчеркнул, что в 2019 году предприятие заплатило около 2 млн евро налогов и поддерживает более 300 рабочих мест. Два года назад Государственная полиция начала в отношении этого предприятия расследование по подозрению во вмешательстве в работу кассовых аппаратов.

Парламентский секретарь Министерства экономики Юргис Миезайнис отметил, что он уже разговаривал с Берзиньшем о сложившейся ситуации и поиск ее решения будет продолжен. Миезайнис подчеркнул, что утвержденные Европейской комиссией принципы предоставления поддержки нарушать нельзя, но на заседании рабочей группы Минфина можно рассмотреть реализацию специально согласованных мер поддержки.

В свою очередь Бредовскис отметил, что в его компании работает более 800 человек, а в 2019 году предприятие в виде налогов заплатило 5,8 млн евро. Однако Baltic Restaurants в качестве многопрофильной компании не отвечает критерию сезонного падения оборота на 20%, необходимому для получения поддержки.

Депутат Илзе Индриксоне предложила обсудить возможность введения более эластичных правил выплаты пособий, предусматривающих ряд подвариантов. Однако представитель Минэкономики Кристап Сомс в числе прочего пояснил, что единообразие условий для получения пособий необходимо, чтобы предоставление помощи в соответствии с условиями Еврокомиссии не считалось государственной помощью конкретным предприятиям.