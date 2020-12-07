Представители популярных ресторанов пожаловались депутатам на отсутствие поддержки

Государственная поддержка в условиях кризиса Covid-19 доступна не всем, кому она была обещана, заявили сегодня на заседании Бюджетно-финансовой (налоговой) комиссии Сейма совладелец ресторанов Vairak saules Эндийс Берзиньш и член правления Baltic Restaurants Гунтис Бредовскис.
Председатель комиссии Мартиньш Бондарс и депутат Гатис Эглитис пообещали, что решение этого вопроса в рабочей группе министра финансов Яниса Рейрса будет найдено к четвергу, 10 декабря.
Совладелец компании подчеркнул, что в 2019 году предприятие заплатило около 2 млн евро налогов и поддерживает более 300 рабочих мест. Два года назад Государственная полиция начала в отношении этого предприятия расследование по подозрению во вмешательстве в работу кассовых аппаратов.
Парламентский секретарь Министерства экономики Юргис Миезайнис отметил, что он уже разговаривал с Берзиньшем о сложившейся ситуации и поиск ее решения будет продолжен. Миезайнис подчеркнул, что утвержденные Европейской комиссией принципы предоставления поддержки нарушать нельзя, но на заседании рабочей группы Минфина можно рассмотреть реализацию специально согласованных мер поддержки.
В свою очередь Бредовскис отметил, что в его компании работает более 800 человек, а в 2019 году предприятие в виде налогов заплатило 5,8 млн евро. Однако Baltic Restaurants в качестве многопрофильной компании не отвечает критерию сезонного падения оборота на 20%, необходимому для получения поддержки.
Депутат Илзе Индриксоне предложила обсудить возможность введения более эластичных правил выплаты пособий, предусматривающих ряд подвариантов. Однако представитель Минэкономики Кристап Сомс в числе прочего пояснил, что единообразие условий для получения пособий необходимо, чтобы предоставление помощи в соответствии с условиями Еврокомиссии не считалось государственной помощью конкретным предприятиям.
В Службе государственных доходов (СГД) агентству LETA сообщили, что заявление от Vel vairak saules было получено 4 декабря, но оно еще не рассмотрено, а Baltic restaurants Latvia с заявлением о получении господдержки в СГД не обращалось.