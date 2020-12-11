Саммит ЕС разблокировал бюджет и Фонд восстановления ЕС на 1,8 трлн евро

"Достигнуто соглашение по многолетнему бюджетному плану и Фонду восстановления. Теперь мы можем приступить к их реализации и восстановлению наших экономик", - написал он в Twitter.

Оба этих финансовых документа уже были согласованы на саммите ЕС в июне, однако осенью Венгрия и Польша заблокировали их, протестуя против предложенного Еврокомиссией механизма распределения бюджетных средств с учетом контроля Брюсселем соблюдения верховенства права в странах ЕС.

Детали достигнутого компромисса пока не озвучены, однако, по сообщениям источников СМИ в институтах ЕС, одним из вариантов, обсуждавшихся перед саммитом, было включение в бюджетный план "механизма верховенства права", при этом вступить в силу он сможет только после того, как Европейский суд подтвердит его соответствие соглашениям о Европейском союзе, то есть в лучшем случае через несколько лет.