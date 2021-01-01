Увеличили размер пенсий и социального обеспечения

Для части изменений установлен переходный период до 30 апреля.

Гарантированный минимальный доход в этом году составит 109 евро для первого или единственного члена домохозяйства, а на каждого следующего члена - 76 евро. Порог минимального дохода малоимущей семьи составит 272 евро для первого или единственного члена домохозяйства и 190 евро для следующих.

Пособие соцобеспечения для лиц, достигших пенсионного возраста, но не имеющих пенсии, а также инвалидов составит 109 евро, для инвалидов с детства - 136 евро, для инвалидов 1-й группы будет применяться коэффициент 1,4, для инвалидов 2-й группы - 1,2. Неработающим инвалидам первой и второй групп будет полагаться доплата в размере государственного пособия соцобеспечения.