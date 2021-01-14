Для продолжения поддержки во время кризиса из-за Covid-19 запланированы еще 197,43 млн евро

Эти средства предусмотрены для поддержки предприятий во время простоя, компенсации зарплат работающих на неполный день и обеспечения потока оборотных средств затронутых кризисом предприятий.

Средства будут выделяться по частям. Планируется, что в четверг правительство примет решение о выделении на меры поддержки 100 млн евро, а решения о выделении остальных почти 100 млн евро будут приниматься по мере необходимости.

По расчетам Минфина, на пособия за простой до середины года может дополнительно потребоваться 89,65 млн евро, на зарплатные субсидии - 29,92 млн евро, на обеспечение оборотных средств - 81,66 млн евро.