В Эстонии обанкротилась платформа Envestio: латвийские предприятия не вернули почти 14 млн евро

Истинные получатели прибыли электростанции, согласно данным Регистра предприятий, - бывший охранник президента Марек Варнелис и совершавший большие пожертвования партии Latvijas attīstībai деревообработчик Улдис Миеркалнс.

Его предприятие KUBIT, через которое ему принадлежит 24,99% Tukums DH, передаче отметило, что никогда не принимало участие в хозяйственной деятельности когенерационной станции.

Поэтому Миеркалнс, вопреки упомянутой в регистре информации, не считает себя получателем прибыли Tukums DH.

И руководимое Тенбергсом Tukums DH получило деньги от Envestio, а сейчас акции ее владельцев заложены во благо Envestio.

На территории Tukums DH сушкой щепы занимался еще один заемщик у эстонской платформы - Rietumu enerģija.

Несмотря на то, что Тенбергс утверждает, что у руководимых им предприятий еще не пришел срок возврата денег, представитель администратора неплатежеспобности Envestio заявляет об обратном. Ростокс рассказал, что всего у платформы Envestio в Латвии 24 должника, у которых администратор пытается взыскать деньги.

Деньги у Envestio заняли также предприятия К10 и Ausekļa 9, управляющие многоквартирными домами в Риге. Истинным получателем прибыли этих предприятий через другие компании является адвокат Мартиньш Квепс. Он является защитником Яниса Тенбергса в уголовном деле о ЛОК, а также ранее сотрудничал с охранной фирмой Мартиньша Тенбергса TM security.

Однако Квепс в разговоре с De facto отрицает связь обеих предприятий с Тенбергсом, он выразил удивление, что предприятие вообще получало от Envestio кредиты. После уточнения информации, он сказал, что наследовал заем от прошлых владельцев и пообещал деньги Envestio вернуть

Представитель Envestio Ростокс отметил, что сейчас часть предпринимателей, не выполняющих обязательства, велика. "Более того, у части должников, принимая во внимание нашу информацию, нет покрытия, чтобы выполнить обязательства", - сказал он.

Через Envestio средства собирали не только на недвижимость. 3,5 миллиона евро получили работающие в сфере логистики принадлежащие Эдуарду Слобинсу компании - SRR, WTS, Zelta Jumts, Transports nomai. От этих предприятий De facto ответы на вопросы не получила.

Другая фирма с названием Dreimanis хотело начать разработку гранитного и доломитного карьера. Деньги потратили на технику, которую никто не видел.

"2,5 миллиона евро одолжены предприятию, которое после этого вроде бы потратило средства на приобретение техники у болгарского предприятия. Если провести исследование о болгарском предприятии, становится ясно, что оно не занимается ни техникой, ни торговлей вообще",

- сказал представитель Dreimanis Ростокс.

Администратором неплатежеспособности фирмы Dreimanis назначен Харальдс Велмерс. Он отметил, что в этом процессе сотрудничает с Госполицией.

Полиция никаких комментариев в связи с расследованием в связи Dreimanis De facto не предоставила.