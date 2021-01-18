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Алар Ирс, заместитель гендиректора Департамента лекарственных средств Эстонии
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В Эстонии обанкротилась платформа Envestio: латвийские предприятия не вернули почти 14 млн евро

Иллюстративное фото ФОТО: Shutterstock

Около 14 миллионов евро с платформы краудфандинга Envestio, обанкротившейся в Эстонии в прошлом году, поступили латвийским компаниям. Их сейчас пытаются вернуть потерявшие деньги инвесторы. 

Большинство кредитополучателей малоизвестны. Среди самых известных упомянуты люди, связанные с некогда влиятельным в охранном бизнесе предпринимателем Мартиньшем Тенбергском, Улдисом Миеркалнском и работающим в сфере логистики Эдуардов Слобиным, сообщает передача De facto Латвийского телевидения.

В течение последнего года обанкротились несколько зарегистрированных в Эстонии платформ, оставив инвесторов без денег. Большая часть привлеченных вложений одной из них - Envestio попала на латвийские предприятия, но обратно их не вернули.

Примерно два миллиона евро от Envestio получила MP finance, зарегистрированная на Болдерайском рынке. MP finance собирала деньги на реновацию жилого дома на улице Астрида Бриана. Предприятие здание восстановило, почти все квартиры продало и сейчас ликвидировано.

Представитель администратора неплатежеспособности Envestio Матис Ростокс, занимающийся возвратом кредита, рассказал, что MP finance "забыла" передать кредиторам информацию, что происходит ликвидация:

"Это наглядный пример, как участник и член правления, два месяца назад получивший два миллиона евро, за два месяца о таком кредите забыл".

В архивах интернета можно увидеть, что в портфеле Envestio были и другие проекты недвижимости, которые до сих пор не закончены, а кредиты не возвращены. Baltic Real Estate Holding получил деньги на строительство нового жилого дома в Риге на углу улиц Кр. Барона и Бруниниеку. Фирма LVR получила средства на проект квартир в Марупе на лугу рядом с улицей Кантора. Предприятие SPADE через Envestio привлекло заем для восстановления общежития RTU.

Сразу два проекта в Юрмале, на улице Викингу, инвесторам предложила компания Tukuma māja. На участке земли, ранее принадлежавшем бывшему работнику службы охраны президента предпринимателю Мартиньшу Тенбергсу, Tukuma māja запланировала построить эксклюзивный особняк. Позднее владельцем земли стала жена Тенбрегса Диана Кубасова-Тенберга. У нее предприятие Tukuma māja купило участок земли за полмиллиона евро.

В конце 2019 года Tukuma māja купила еще один участок земли по соседству. Но ни на одном, ни на другом никаких движений сейчас не видно.

Член правления Tukuma māja - брат Тенбергса Янис Тенбергс. Он в письменном ответе пояснил De facto, что проект будет продолжен, как только с предприятия снимут тень подозрений.

Расследование о банкротстве Envestio заведено и в Латвии, и в первые дни этого года Госполиция наложила на оба участка на улице Викингу арест. Для Тенбергса это стало новостью, но он не возражал, так как до выяснения обстоятельств продавать недвижимость не было бы правильным.

Однако он отметил, что "против наших предприятий не высказаны подозрения на приемлемом уровне, что мы могли бы действовать каким-то образом несоответственно заключенным договорам о займе".

Стоит отметить, что по другому делу суд первой инстанции приговорил Яниса Тенбергса к тюремному сроку за мошенничество с компонентом обязательной закупки (КОЗ) в размере 2,5 миллионов евро, в то время, когда он руководил когенерационной станцией Tukums DH.

Истинные получатели прибыли электростанции, согласно данным Регистра предприятий, - бывший охранник президента Марек Варнелис и совершавший большие пожертвования партии Latvijas attīstībai деревообработчик Улдис Миеркалнс.

Его предприятие KUBIT, через которое ему принадлежит  24,99% Tukums DH, передаче отметило, что никогда не принимало участие в хозяйственной деятельности когенерационной станции.

Поэтому Миеркалнс, вопреки упомянутой в регистре информации, не считает себя получателем прибыли Tukums DH. 

И руководимое Тенбергсом Tukums DH получило деньги от Envestio, а сейчас акции ее владельцев заложены во благо Envestio.

На территории Tukums DH сушкой щепы занимался еще один заемщик у эстонской платформы - Rietumu enerģija.

Несмотря на то, что Тенбергс утверждает, что у руководимых им предприятий еще не пришел срок возврата денег, представитель администратора неплатежеспобности Envestio заявляет об обратном. Ростокс рассказал, что всего у платформы Envestio в Латвии 24 должника, у которых администратор пытается взыскать деньги.

Деньги у Envestio заняли также предприятия К10 и Ausekļa 9, управляющие многоквартирными домами в Риге. Истинным получателем прибыли этих предприятий через другие компании является адвокат Мартиньш Квепс. Он является защитником Яниса Тенбергса в уголовном деле о ЛОК, а также ранее сотрудничал с охранной фирмой Мартиньша Тенбергса TM security.

Однако Квепс в разговоре с De facto отрицает связь обеих предприятий с Тенбергсом, он выразил удивление, что предприятие вообще получало от Envestio кредиты. После уточнения информации, он сказал, что наследовал заем от прошлых владельцев и пообещал деньги Envestio вернуть

Представитель Envestio Ростокс отметил, что сейчас часть предпринимателей, не выполняющих обязательства, велика. "Более того, у части должников, принимая во внимание нашу информацию, нет покрытия, чтобы выполнить обязательства", - сказал он.

Через Envestio средства собирали не только на недвижимость. 3,5 миллиона евро получили работающие в сфере логистики принадлежащие Эдуарду Слобинсу компании -  SRR, WTS, Zelta Jumts, Transports nomai. От этих предприятий De facto ответы на вопросы не получила. 

Другая фирма с названием Dreimanis хотело начать разработку гранитного и доломитного карьера. Деньги потратили на технику, которую никто не видел.

"2,5 миллиона евро одолжены предприятию, которое после этого вроде бы потратило средства на приобретение техники у болгарского предприятия. Если провести исследование о болгарском предприятии, становится ясно, что оно не занимается ни техникой, ни торговлей вообще",

- сказал представитель Dreimanis Ростокс.

Администратором неплатежеспособности фирмы Dreimanis назначен Харальдс Велмерс. Он отметил, что в этом процессе сотрудничает с Госполицией.

Полиция никаких комментариев в связи с расследованием в связи Dreimanis De facto не предоставила.

Всего обязательства латвийских предприятий перед Envestio составляют почти 14 миллионов евро. Возврат денег осложняет то, что многие кредиты были выделены без залога.

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