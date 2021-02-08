Фото ⟩ Самой старой дикой птице на Земле - 70 лет. У нее родился птенец
У самой старой дикой птицы в мире вылупился птенец. Об этом сообщает "Сноб" со ссылкой на блог тихоокеанского отделения Службы охраны рыбных ресурсов и диких животных США.
У самой старой дикой птицы в мире вылупился птенец. Об этом сообщает "Сноб" со ссылкой на блог тихоокеанского отделения Службы охраны рыбных ресурсов и диких животных США.
В 1956 году орнитолог Чендлер Роббинс отловил самку темноспинного альбатроса Уиздом ("мудрость" - англ.) и пометил ее лапу красным кольцом с номером, чтобы отслеживать перемещения. В тот момент птице было около пяти лет.
В следующий раз эксперты встретили Уиздом лишь в 2002-м. Начиная с 2006 года птица почти каждый год прилетает откладывать яйца на атолл Мидуэй, который находится в западной группе Гавайского архипелага на севере Тихого океана.
Согласно данным ученых, за свою жизнь Уиздом вырастила примерно 30-36 птенцов. Отмечается, что с 2012 года ее постоянным партнером стал самец альбатроса Акеакамаи. Последнее на данный момент яйцо Уиздом отложила в конце ноября. После этого они с Акеакамаи по очереди высиживали его. 29 января птенец начал проклевываться, а 1 февраля он вылупился.