Пн, 8.02.2021
Это большая политическая игра, и я только новичок в ней. Я надеюсь, что к письму присоединятся те, у кого есть совесть и кто понимает, что визит Жозепа Борреля в Москву был очень большой ошибкой и полным провалом европейской дипломатии. Рихо Террас, депутат Европарламента от Эстонии.
Рихо Террас, депутат Европарламента от Эстонии.
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Фото ⟩ Самой старой дикой птице на Земле - 70 лет. У нее родился птенец

У самой старой дикой птицы в мире вылупился птенец. Об этом сообщает "Сноб" со ссылкой на блог тихоокеанского отделения Службы охраны рыбных ресурсов и диких животных США.

В 1956 году орнитолог Чендлер Роббинс отловил самку темноспинного альбатроса Уиздом ("мудрость" - англ.) и пометил ее лапу красным кольцом с номером, чтобы отслеживать перемещения. В тот момент птице было около пяти лет.

В следующий раз эксперты встретили Уиздом лишь в 2002-м. Начиная с 2006 года птица почти каждый год прилетает откладывать яйца на атолл Мидуэй, который находится в западной группе Гавайского архипелага на севере Тихого океана.

Согласно данным ученых, за свою жизнь Уиздом вырастила примерно 30-36 птенцов. Отмечается, что с 2012 года ее постоянным партнером стал самец альбатроса Акеакамаи. Последнее на данный момент яйцо Уиздом отложила в конце ноября. После этого они с Акеакамаи по очереди высиживали его. 29 января птенец начал проклевываться, а 1 февраля он вылупился. 

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