Фото ⟩ Самой старой дикой птице на Земле - 70 лет. У нее родился птенец

В 1956 году орнитолог Чендлер Роббинс отловил самку темноспинного альбатроса Уиздом ("мудрость" - англ.) и пометил ее лапу красным кольцом с номером, чтобы отслеживать перемещения. В тот момент птице было около пяти лет.

В следующий раз эксперты встретили Уиздом лишь в 2002-м. Начиная с 2006 года птица почти каждый год прилетает откладывать яйца на атолл Мидуэй, который находится в западной группе Гавайского архипелага на севере Тихого океана.