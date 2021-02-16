В этом году на непредвиденные расходы будет выделено еще 500 млн евро

Вначале в бюджете 2021 года на непредвиденные случаи было запланировано 26,73 млн евро. В январе Минфин внес на рассмотрение в правительстве предложение об увеличении этой суммы на 300 млн евро.

В свою очередь сегодня Минфин предложит правительству принять решение о выделении для этой программы еще 500 млн евро, и в целом для непредвиденных расходов будет предусмотрено 826,73 млн евро.

Как поясняет Минфин, дополнительные средства необходимы, поскольку к 15 февраля из 326,73 млн евро в этой бюджетной программе осталось 164,66 млн евро и с учетом уже принятых правительством решений о перераспределении средств в программе возник дефицит в размере 105,3 млн евро. Кроме того, Минфин уже получил новые запросы на выделение средств на непредвиденные расходы.