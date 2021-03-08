Пн, 8.03.2021
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Судебные исполнители: интерес должников к пособию за ребенка в размере 500 евро огромен

Иллюстративное фото ФОТО: Syda Productions, Shutterstock.

Интерес со стороны должников в связи с единоразовым семейным пособием в размере 500 евро за каждого ребенка огромен, заявила представитель Латвийского совета присяжных адвокатов Байба Ливтиня (LZTIP), сообщает агентство LETA.

По ее словам, интерес со стороны должников о выплачиваемом пособии последние две недели огромен - должники активно связываются как со своими судебными исполнителями, так и с LZTIP.

Напомним, выплачиваемое в связи с Covid-19 единоразовое семейное пособие в размере 500 евро за каждого ребенка не будет направляться на покрытие долгов лиц, однако о его получении необходимо предупредить своего судебного исполнителя.

Удержаний с этого пособия производиться не будет, так как это - единоразовое пособие, предусмотренное для оказания поддержки семьям с детьми для снижения последствий кризиса, вызванного Covid-19. Однако, чтобы судебный исполнитель технически смог обеспечить, чтобы пособие не удерживалось, должник должен заранее проинформировать судебного исполнителя о получении пособия.

"Нужно принять во внимание, что судебный исполнитель сам ни в одной базе данных не может получить информацию, получает ли должник пособия определенного вида. Эту информацию знает только сам должник. Поэтому очень важно, чтобы должник своевременно проинформировал своего судебного исполнителя, так как в данном случае должник точно знает, что в марте получит государственное семейное пособие в размере 500 евро за каждого ребенка", - сказала представитель LZTIP.

Напомним, достигнутая 15 февраля договоренность предусматривает, что в Латвии за каждого ребенка будет выплачена особая поддержка в размере 500 евро.

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