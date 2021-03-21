Главное за 21 марта ⟩ В Латвии - завод по производству вакцин, а в Даугавпилсе - нелегального алкоголя

События дня:

Родителям утонувшего в вентспилсском бассейне мальчика грозит тюрьма: они не задекларировали полученную компенсацию. Их обвиняют в большом ущербе, нанесенном экономике. Декларацию можно дополнить еще в течение года, но родителей погибшего ребенка хотят подвести под уголовное наказание уже сейчас

151 тыс. евро за аренду четырех Volvo: KNAB комментирует закупки в Елгавской и Сигулдской думах. Требования к закупкам включали вентилируемые передние сиденья, кожаный салон, максимальный пробег 50 километров, как минимум 19-дюймовые колеса и как минимум семь подушек безопасности.

Любовь Соболь посетила церковь - теперь ее могут перевести в СИЗО. Соратница российского оппозиционера Алексея Навального и продюсер YouTube-канала "Навальный LIVE" Любовь Соболь (сейчас она находится под домашним арестом), посетила службу в церкви. После службы Соболь вернулась домой, где у подъезда ее уже ждал сотрудник управления ФСИН.

В Даугавпилсе обнаружен нелегальный "завод" по производству алкоголя. В этом месяце в Даугавпилсе правоохранители обнаружили незаконное производство алкоголя, а в одном из автомобилей - большое количество контрабандных сигарет

Коронавирус:

За прошедшие сутки выявлено 260 новых случаев Covid-19. Скончались пять человек в возрасте от 60 до 99 лет, а доля положительных результатов составила 5,3%.

В Латвии хотят построить завод по производству вакцин от Covid-19. Латвийские фармацевтические компании убеждены, что в Латвии возможно производить вакцины против Covid-19. Нужны большие инвестиции, но идея хотя бы изначально поддерживается на уровне правительства.

Инфектолог: во втором квартале этого года вакцины должно хватить всем желающим. Текущий опыт Европейского союза ясно показывает, что снятие ограничений до достижения высокого уровня охвата вакцинацией ведет к еще более строгим ограничениям, считает Уга Думпис, главный инфектолог Министерства здравоохранения. Также он отмечает, что во втором квартале этого года "вакцины должно хватить на всех желающих".

Что почитать, чтобы отвлечься:

Пришла весна! На следующей неделе станет теплее. На следующей неделе в Латвии ожидается потепление, местами температура воздуха поднимется до +10 градусов, прогнозируют синоптики.

Миллионеры из трущоб. Как семья восстанавливает дворец Светес. Друзья Артура Блумфелдса и Марите Бахромкиной восприняли их идею купить дворец Светес, как полную глупость. "Вы вообще осознаете?", "У вас с головой в порядке?", - повторяли все вокруг. Идея "воскресить" дворец, который превратился в огромные развалины, действительно была сумасшедшей. Однако спустя три с половиной года дворец - подтверждение того, что сумасшедшие идеи реализуются и меняют мир.

Сибирь вместо аквадискотеки: Путин провел выходные вместе с Сергеем Шойгу. Президент России Владимир Путин вместе с министром обороны Сергеем Шойгу провел эти выходные в Сибири, где оба государственных деятеля занимаются страшно мужественными делами.

Хабиб Нурмагомедов в социальных сетях восхитился нокаутом латвийского кикбоксера. Бывший чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов разместил в своем аккаунте в Facebook кадры впечатляющего нокаута, который исполнил латвийский кикбоксер Заур Джавадов.