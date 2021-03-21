Главное за 21 марта ⟩ В Латвии - завод по производству вакцин, а в Даугавпилсе - нелегального алкоголя
Мы понимаем, что у вас катастрофически не хватает времени уследить за всем. Собрали главное за день!
Мы понимаем, что у вас катастрофически не хватает времени уследить за всем. Собрали главное за день!
Родителям утонувшего в вентспилсском бассейне мальчика грозит тюрьма: они не задекларировали полученную компенсацию. Их обвиняют в большом ущербе, нанесенном экономике. Декларацию можно дополнить еще в течение года, но родителей погибшего ребенка хотят подвести под уголовное наказание уже сейчас
151 тыс. евро за аренду четырех Volvo: KNAB комментирует закупки в Елгавской и Сигулдской думах. Требования к закупкам включали вентилируемые передние сиденья, кожаный салон, максимальный пробег 50 километров, как минимум 19-дюймовые колеса и как минимум семь подушек безопасности.
Любовь Соболь посетила церковь - теперь ее могут перевести в СИЗО. Соратница российского оппозиционера Алексея Навального и продюсер YouTube-канала "Навальный LIVE" Любовь Соболь (сейчас она находится под домашним арестом), посетила службу в церкви. После службы Соболь вернулась домой, где у подъезда ее уже ждал сотрудник управления ФСИН.
В Даугавпилсе обнаружен нелегальный "завод" по производству алкоголя. В этом месяце в Даугавпилсе правоохранители обнаружили незаконное производство алкоголя, а в одном из автомобилей - большое количество контрабандных сигарет
За прошедшие сутки выявлено 260 новых случаев Covid-19. Скончались пять человек в возрасте от 60 до 99 лет, а доля положительных результатов составила 5,3%.
В Латвии хотят построить завод по производству вакцин от Covid-19. Латвийские фармацевтические компании убеждены, что в Латвии возможно производить вакцины против Covid-19. Нужны большие инвестиции, но идея хотя бы изначально поддерживается на уровне правительства.
Инфектолог: во втором квартале этого года вакцины должно хватить всем желающим. Текущий опыт Европейского союза ясно показывает, что снятие ограничений до достижения высокого уровня охвата вакцинацией ведет к еще более строгим ограничениям, считает Уга Думпис, главный инфектолог Министерства здравоохранения. Также он отмечает, что во втором квартале этого года "вакцины должно хватить на всех желающих".
Пришла весна! На следующей неделе станет теплее. На следующей неделе в Латвии ожидается потепление, местами температура воздуха поднимется до +10 градусов, прогнозируют синоптики.
Миллионеры из трущоб. Как семья восстанавливает дворец Светес. Друзья Артура Блумфелдса и Марите Бахромкиной восприняли их идею купить дворец Светес, как полную глупость. "Вы вообще осознаете?", "У вас с головой в порядке?", - повторяли все вокруг. Идея "воскресить" дворец, который превратился в огромные развалины, действительно была сумасшедшей. Однако спустя три с половиной года дворец - подтверждение того, что сумасшедшие идеи реализуются и меняют мир.
Сибирь вместо аквадискотеки: Путин провел выходные вместе с Сергеем Шойгу. Президент России Владимир Путин вместе с министром обороны Сергеем Шойгу провел эти выходные в Сибири, где оба государственных деятеля занимаются страшно мужественными делами.
Хабиб Нурмагомедов в социальных сетях восхитился нокаутом латвийского кикбоксера. Бывший чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов разместил в своем аккаунте в Facebook кадры впечатляющего нокаута, который исполнил латвийский кикбоксер Заур Джавадов.
Страшно, жарко и красиво: извержение вулкана в Исландии. В Исландии, недалеко от столицы Рейкьявика, в пятницу, 19 марта, началось извержение вулкана Фаградальсфьядль. Взгляните, как эффектно это выглядело!