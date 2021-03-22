Пн, 22.03.2021
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Ангела Меркель
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Будущее транзитной отрасли станет понятнее не раньше, чем через полгода

Рижский порт ФОТО: Edijs Pālens/LETA

Концептуальная ясность о будущем транзитной отрасли может появиться в течение шести месяцев, сказал министр сообщения Талис Линкайтс на дискуссии экспертов о реформе управления портами.

Парламентский секретарь Министерства экономики Юргис Миезайнис призвал рассматривать реформу портов в контексте транзитной политики. "В идеале реформу управления портами следует рассматривать вместе со стратегией развития отрасли", - заявил он.

Линкайтс отметил, что в настоящее время портовые и транзитные зоны претерпевают кардинальные изменения. Он подчеркнул, что без транзита и грузовых перевозок через порты экономика Латвии не может функционировать. По мнению министра, необходимо увеличивать понимание роли транзита в экономике страны - он не только генерирует налоговые поступления и создает рабочие места, но и является системно важным сектором.

В настоящее время проходят дискуссии о будущем транзита, и в течение полугода может быть достигнута концептуальная ясность, добавил министр.

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