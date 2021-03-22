Будущее транзитной отрасли станет понятнее не раньше, чем через полгода

Линкайтс отметил, что в настоящее время портовые и транзитные зоны претерпевают кардинальные изменения. Он подчеркнул, что без транзита и грузовых перевозок через порты экономика Латвии не может функционировать. По мнению министра, необходимо увеличивать понимание роли транзита в экономике страны - он не только генерирует налоговые поступления и создает рабочие места, но и является системно важным сектором.