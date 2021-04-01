Чт, 1.04.2021
Я вижу множество признаков, которые демонстрируют явное наплевательство, назовем это так, по отношению к ценностям цивилизованного мира, игнорирование права наций на самоопределение, игнорирование территориальной целостности соседей, что Кремль в последнее время демонстрирует достаточно открыто Гитанас Науседа, президент Литвы
Гитанас Науседа, президент Литвы

Правительство рассмотрит вопрос о смягчении отдельных ограничений после 7 апреля

Кришьянис Кариньш ФОТО: REUTERS/FABRIZIO BENSCH

Сегодня на заседании правительства планируется принять конкретные нормативные акты, чтобы можно ввести ранее концептуально поддержанные предложения о смягчении ограничений после окончания режима чрезвычайной ситуации 7 апреля.

Как сообщалось, в пятницу, 19 марта, Кабинет министров достиг договоренности об ослаблении ограничений на организацию учебного процесса и частичном смягчении ограничений на торговлю для небольших магазинов.

Пока планируется, что изменения могут вступить в силу сразу после Пасхи, но правительство определит конкретную дату на следующей неделе с учетом актуальной эпидемиологической ситуации.

Ожидается, что магазины с отдельным входом смогут работать, а в крупных торговых центрах, как и раньше, будут открыты книжные, продуктовые, магазины зоотоваров и др.

Правительство также поддержало предложение о том, чтобы с 7 апреля образовательный процесс осуществлялся на региональной основе с расширением очного обучения для 5-6-х и 12-х классов.

Также с 7 апреля на улице смогут собираться до десяти человек из двух домохозяйств.

НАВЕРХ
Back