Правительство рассмотрит вопрос о смягчении отдельных ограничений после 7 апреля

Как сообщалось, в пятницу, 19 марта, Кабинет министров достиг договоренности об ослаблении ограничений на организацию учебного процесса и частичном смягчении ограничений на торговлю для небольших магазинов.

Пока планируется, что изменения могут вступить в силу сразу после Пасхи, но правительство определит конкретную дату на следующей неделе с учетом актуальной эпидемиологической ситуации.

Ожидается, что магазины с отдельным входом смогут работать, а в крупных торговых центрах, как и раньше, будут открыты книжные, продуктовые, магазины зоотоваров и др.

Правительство также поддержало предложение о том, чтобы с 7 апреля образовательный процесс осуществлялся на региональной основе с расширением очного обучения для 5-6-х и 12-х классов.