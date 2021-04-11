Вс, 11.04.2021
Этот день испытания "живой очереди" был очень ценным, так как мы в реальной жизни проверили, что мощность крупных центров вакцинации как минимум в пять раз выше, чем число вакцинированных сегодня жителей. Даниэль Павлютс, министр здравоохранения
Даниэль Павлютс, министр здравоохранения

Тысячи вакцин от гриппа лежат на складах, хотя осенью их не хватало. Использовать их будет нельзя

Иллюстративное фото ФОТО: Jānis Škapars/TVNET

Этой зимой ежегодного сезона гриппа не было. Для Латвии это было огромной удачей, так как в обратном случае открылось бы, что закупка вакцин от гриппа была хаотичной и запоздалой. В результате, несколько тысяч вакцин по-прежнему стоят на складах, хотя осенью ощущался их дефицит, сообщает передача Nekā personīga телеканала TV3.

Год назад, еще не зная, как бороться с пандемией коронавируса в Латвии, правительство решило, что как минимум от гриппа надо защититься. Специалисты опасались, что эпидемия гриппа еще больше увеличит нагрузку на систему здравоохранения. Кабинет министр потребовал у Минздрава до 1 сентября обеспечить, чтобы вакцина от гриппа была доступна для медиков и групп риска.

В конце апреля Министерство здравоохранения выяснило, что больше нельзя увеличить зарезервированную для Латвии часть. Производители планируют объемы за год до сезона гриппа, и для Латвии было выделено 195 тысяч. Почти столько же вакцин Латвия использовала и в прошлом году.

Часть вакцин можно было купить спокойно. Часть покупает Национальная служба здравоохранения, чтобы вакцинировать особые группы. В прошлом сезоне служба закупила 31 тысячу. Минздрав планировал, что в этом сезоне потребуется уже 50 тысяч. Спустя несколько дней после Лиго в Совете по иммунизации прозвучали опасения, что этого на группы риска не хватит. Национальная служба здравоохранения объявила конкурс на закупку на 90 тысяч. Почти половина всего доступного для Латвии. В конкурсе победило предприятие Vakcīna.

Из 195 тысяч половину зарезервировали для групп риска. Кабинеты вакцинации и аптеки, заказавшие прививки, чтобы предложить желающим, их не получили.

"В сентябре, когда должны были получить эти вакцины, мы получили в полном объеме то, что зарезервировали у GlaxoSmithKline, но мы лишь частично получили вакцину Vaxigrip от предприятия Vakcīna. Причина была в том, что правительство Латвии в лице Министерства здравоохранения зарезервировала часть вакцин, предусмотренных для нас, на государственные цели", - заявил Марис Ревалдс, председатель правления Veselības centrs 4.

Осенью Национальная служба здравоохранения купила у оптовика Vakcīna еще 8 тысяч доз для беременных и маленьких детей. Для них грипп особенно опасен.

Вакцину получили все медики, беременные, клиенты и сотрудники пансионатов, которые захотели этого и узнали о такой возможности. То, что осталось, в ноябре передали семейным врачам для вакцинирования стариков и хронических больниц.

Следуя рекомендациям специалистов, жители активнее чем когда-либо шли вакцинироваться от гриппа. Но в кабинетах вакцинации было наполовину меньше вакцин, чем годом ранее.

Ежегодно SPKC проводит информационную кампанию, призывая жителей вакцинироваться от гриппа. Такую планировали и прошлой осенью, несмотря на дефицит вакцин.

В конце сезона гриппа часть вакцин осталась неиспользованной. Произошло ли это потому, что приоритетные группы не знали о возможности, или потому, что подсчеты были неправильными, неизвестно. Ни Национальная служба здравоохранения, не представители компании Vakcīna за неделю не нашли несколько минут для интервью.

На складе по-прежнему находится более трех тысяч доз. В следующем сезоне гриппа их использовать будет нельзя. Оставшиеся в декабре предлагали обделенным клиентам, однако в тот момент вакцина от гриппа уже никому не была актуальна.

В этом году закупку вакцин от гриппа Национальная служба здравоохранения начала организовать заранее - уже в марте. Вакцины будут предусмотрены для тех же групп, что и в прошлом году. Только подсчитано, что вакцин потребуется в два раза больше.

От гриппа в Латвии ежегодно умирает около 80 человек. В результате мероприятий по безопасности в связи с коронавирусом в этом сезоне заболели всего 110 человек, двое из которых попали в больницу. Оба - маленькие дети.

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