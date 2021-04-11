Тысячи вакцин от гриппа лежат на складах, хотя осенью их не хватало. Использовать их будет нельзя

Год назад, еще не зная, как бороться с пандемией коронавируса в Латвии, правительство решило, что как минимум от гриппа надо защититься. Специалисты опасались, что эпидемия гриппа еще больше увеличит нагрузку на систему здравоохранения. Кабинет министр потребовал у Минздрава до 1 сентября обеспечить, чтобы вакцина от гриппа была доступна для медиков и групп риска.

В конце апреля Министерство здравоохранения выяснило, что больше нельзя увеличить зарезервированную для Латвии часть. Производители планируют объемы за год до сезона гриппа, и для Латвии было выделено 195 тысяч. Почти столько же вакцин Латвия использовала и в прошлом году.

Часть вакцин можно было купить спокойно. Часть покупает Национальная служба здравоохранения, чтобы вакцинировать особые группы. В прошлом сезоне служба закупила 31 тысячу. Минздрав планировал, что в этом сезоне потребуется уже 50 тысяч. Спустя несколько дней после Лиго в Совете по иммунизации прозвучали опасения, что этого на группы риска не хватит. Национальная служба здравоохранения объявила конкурс на закупку на 90 тысяч. Почти половина всего доступного для Латвии. В конкурсе победило предприятие Vakcīna.

Из 195 тысяч половину зарезервировали для групп риска. Кабинеты вакцинации и аптеки, заказавшие прививки, чтобы предложить желающим, их не получили.

"В сентябре, когда должны были получить эти вакцины, мы получили в полном объеме то, что зарезервировали у GlaxoSmithKline, но мы лишь частично получили вакцину Vaxigrip от предприятия Vakcīna. Причина была в том, что правительство Латвии в лице Министерства здравоохранения зарезервировала часть вакцин, предусмотренных для нас, на государственные цели", - заявил Марис Ревалдс, председатель правления Veselības centrs 4. 1

Осенью Национальная служба здравоохранения купила у оптовика Vakcīna еще 8 тысяч доз для беременных и маленьких детей. Для них грипп особенно опасен.

Вакцину получили все медики, беременные, клиенты и сотрудники пансионатов, которые захотели этого и узнали о такой возможности. То, что осталось, в ноябре передали семейным врачам для вакцинирования стариков и хронических больниц.

Следуя рекомендациям специалистов, жители активнее чем когда-либо шли вакцинироваться от гриппа. Но в кабинетах вакцинации было наполовину меньше вакцин, чем годом ранее.

Ежегодно SPKC проводит информационную кампанию, призывая жителей вакцинироваться от гриппа. Такую планировали и прошлой осенью, несмотря на дефицит вакцин.

В конце сезона гриппа часть вакцин осталась неиспользованной. Произошло ли это потому, что приоритетные группы не знали о возможности, или потому, что подсчеты были неправильными, неизвестно. Ни Национальная служба здравоохранения, не представители компании Vakcīna за неделю не нашли несколько минут для интервью.

На складе по-прежнему находится более трех тысяч доз. В следующем сезоне гриппа их использовать будет нельзя. Оставшиеся в декабре предлагали обделенным клиентам, однако в тот момент вакцина от гриппа уже никому не была актуальна. 1

В этом году закупку вакцин от гриппа Национальная служба здравоохранения начала организовать заранее - уже в марте. Вакцины будут предусмотрены для тех же групп, что и в прошлом году. Только подсчитано, что вакцин потребуется в два раза больше.