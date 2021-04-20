Вт, 20.04.2021
Конечно, это скандальное событие, но должны быть оценены все обстоятельства, и в случае обнаружения серьезных нарушений виновные могут быть привлечены к уголовной ответственности, а министерство приняло бы решение об исключении дома Zilaiskalns из реестра соответствующих поставщиков услуг. Рамона Петравича, министр благосостояния.
Рамона Петравича, министр благосостояния.

Правительство одобрило запрос Латвии на 1,82 млрд евро из фонда ЕС

ФОТО: LETA

Кабинет министров во вторник, 20 апреля, одобрил повторно разработанный Латвией запрос на привлечение 1,82 млрд евро из Механизма восстановления и устойчивости ЕС.

Премьер-министр Кришьянис Кариньш подчеркнул, что благодаря этим средствам Латвия сможет реализовать свои планы развития экономики в будущем.

Для того чтобы получить запрошенные средства, Латвия должна разработать план восстановления и устойчивости и согласовать его с Еврокомиссией.

Предполагается, что план будет подан Еврокомиссии до 30 апреля, согласование займет два месяца, а затем он будет подан на утверждение в Совете ЕС.

Как ранее сообщил советник министра финансов Интс Далдерис, прежний запрос Латвии составлял 1,65 млрд евро. В пересмотренном плане учтены предложения Европейской комиссии и социальных партнеров - предусмотрена более значительная поддержка частного сектора и укрепление социальной стабильности.

В пересмотренном плане уделяется больше внимания мерам, предусмотренным в Национальном плане по климату и энергетике, а также приоритетам Национальной индустриальной политики на 2021-2027 годы. Также после пересмотра прямая поддержка предприятий увеличена на 40% до 643,21 млн евро, а государственный заказ сокращен до 1,154 млрд евро.

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