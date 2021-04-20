Правительство одобрило запрос Латвии на 1,82 млрд евро из фонда ЕС

Премьер-министр Кришьянис Кариньш подчеркнул, что благодаря этим средствам Латвия сможет реализовать свои планы развития экономики в будущем.

Для того чтобы получить запрошенные средства, Латвия должна разработать план восстановления и устойчивости и согласовать его с Еврокомиссией.

Предполагается, что план будет подан Еврокомиссии до 30 апреля, согласование займет два месяца, а затем он будет подан на утверждение в Совете ЕС.

Как ранее сообщил советник министра финансов Интс Далдерис, прежний запрос Латвии составлял 1,65 млрд евро. В пересмотренном плане учтены предложения Европейской комиссии и социальных партнеров - предусмотрена более значительная поддержка частного сектора и укрепление социальной стабильности.