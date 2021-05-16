Производство вакцин - это не только прибыльный, но и рискованный бизнес

До пандемии Covid-19 общественный интерес к рынку вакцинации был низким, но за последний год резко вырос.

Изначально на рынке было четыре основных игрока - GlaxoSmithKline, Merck, Pfizer и Sanofi. В 2019 году они получили около 90% всей выручки на рынке вакцин.

Однако, несмотря на огромную выручку, этот бизнес рискованный. Процесс разработки затягивается и требует огромных вложений - от нескольких миллионов до миллиардов евро. В некоторых случаях разработка вакцины может занять 10 и более лет.

Как и в других отраслях, доступность и цену продукта определяет производитель, на рынке вакцинации это небольшое количество фармацевтических компаний. Этот бизнес не очень прозрачен.

Все больше и больше игроков начинают производство вакцин, и в результате цена каждой дозы падает. 3

Правительство США вместе с частными игроками инвестировало самые большие суммы в исследования и резервирование вакцин - почти 12 миллиардов долларов. За ним следуют Европейский союз, правительство Великобритании, Фонд Билла и Мелинды Гейтс и базирующийся в Швейцарии фонд, инвестирующий в разработку новых вакцин. Часть инвестиций уже окупилась. Вакцинация идет полным ходом как в США, так и в Европейском союзе. Кроме того, учитывается прибыль разработчиков вакцин и их инвесторов.

Не все данные общедоступны, но известно, что наибольшая прибыль запланирована у двух американских компаний - Pfizer и Moderna, 3

потому что у них самая высокая цена на вакцины. Американский фармацевтический гигант Pfizer, который сотрудничает с немецкой компанией BioNTech в проекте производства вакцины против Covid-19, не скрывает того факта, что это также коммерческий проект.

Pfizer ожидает, что в этом году прибыль составит около 20 миллиардов долларов. Moderna получила еще больше государственного финансирования (около 5,7 млрд долларов), но, как и Pfizer, использует производство вакцин для получения прибыли. Американская компания Johnson & Johnson ожидает в этом году прибыль в размере 10 миллиардов долларов, а

в конце списка находится компания AstraZeneca, которая продает вакцину от Covid-19 по гораздо более низкой цене с относительно небольшой прибылью в размере около 1,9 миллиарда долларов. 3

Не все страны мира могут позволить себе покупать вакцины, особенно самые дорогие, поэтому мы должны думать о справедливом распределении вакцин, подчеркивает генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш.

"Мы должны убедиться, что финансирование идет туда, где оно необходимо. Последние данные показывают, что в прошлом году состояние самых богатых людей мира увеличилось на 5 триллионов долларов. Я призываю правительства рассмотреть вопрос о введении налога солидарности,или налога на собственность для тех, кто выиграл во время пандемии, чтобы уменьшить чрезвычайное неравенство". 3

Одним из решений является глобальный механизм COVAX, который резервирует, закупает или получает различные вакцины и доставляет их в беднейшие страны мира по сниженной цене.