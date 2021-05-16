Производство вакцин - это не только прибыльный, но и рискованный бизнес

До пандемии Covid-19 общественный интерес к рынку вакцинации был низким, но за последний год резко вырос.
Изначально на рынке было четыре основных игрока - GlaxoSmithKline, Merck, Pfizer и Sanofi. В 2019 году они получили около 90% всей выручки на рынке вакцин.
Однако, несмотря на огромную выручку, этот бизнес рискованный. Процесс разработки затягивается и требует огромных вложений - от нескольких миллионов до миллиардов евро. В некоторых случаях разработка вакцины может занять 10 и более лет.
Как и в других отраслях, доступность и цену продукта определяет производитель, на рынке вакцинации это небольшое количество фармацевтических компаний. Этот бизнес не очень прозрачен.
Все больше и больше игроков начинают производство вакцин, и в результате цена каждой дозы падает.
Правительство США вместе с частными игроками инвестировало самые большие суммы в исследования и резервирование вакцин - почти 12 миллиардов долларов. За ним следуют Европейский союз, правительство Великобритании, Фонд Билла и Мелинды Гейтс и базирующийся в Швейцарии фонд, инвестирующий в разработку новых вакцин. Часть инвестиций уже окупилась. Вакцинация идет полным ходом как в США, так и в Европейском союзе. Кроме того, учитывается прибыль разработчиков вакцин и их инвесторов.
Не все данные общедоступны, но известно, что наибольшая прибыль запланирована у двух американских компаний - Pfizer и Moderna,
потому что у них самая высокая цена на вакцины. Американский фармацевтический гигант Pfizer, который сотрудничает с немецкой компанией BioNTech в проекте производства вакцины против Covid-19, не скрывает того факта, что это также коммерческий проект.
Pfizer ожидает, что в этом году прибыль составит около 20 миллиардов долларов. Moderna получила еще больше государственного финансирования (около 5,7 млрд долларов), но, как и Pfizer, использует производство вакцин для получения прибыли. Американская компания Johnson & Johnson ожидает в этом году прибыль в размере 10 миллиардов долларов, а
в конце списка находится компания AstraZeneca, которая продает вакцину от Covid-19 по гораздо более низкой цене с относительно небольшой прибылью в размере около 1,9 миллиарда долларов.
Не все страны мира могут позволить себе покупать вакцины, особенно самые дорогие, поэтому мы должны думать о справедливом распределении вакцин, подчеркивает генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш.
"Мы должны убедиться, что финансирование идет туда, где оно необходимо. Последние данные показывают, что в прошлом году состояние самых богатых людей мира увеличилось на 5 триллионов долларов. Я призываю правительства рассмотреть вопрос о введении налога солидарности,или налога на собственность для тех, кто выиграл во время пандемии, чтобы уменьшить чрезвычайное неравенство".
Одним из решений является глобальный механизм COVAX, который резервирует, закупает или получает различные вакцины и доставляет их в беднейшие страны мира по сниженной цене.
Этот механизм администрирует международная организация GAVI, в которой объединились Всемирная организация здравоохранения, Всемирный банк, Фонд Билла и Мелинды Гейтс и другие участники, как государственные, так и частные.