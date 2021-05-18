Eco Baltia приобретет литовскую Ecoservice

Приобретение акций Ecoservice у Baltcap Private Equity Fund II будет завершено после получения разрешения Совета по конкуренции Литвы, говорится в сообщении Invalda INVL.

"Эта сделка укрепляет позиции Eco Baltia в качестве крупнейшей группы по услугам в области окружающей среды в балтийских странах, а также позволяет выйти на литовский рынок. После сделки наши совокупные доходы вырастут более чем на 50% - до более чем 100 млн евро. Объединение с Ecoservice позволит нам предложить новые услуги клиентам как в Латвии, так и в Литве", - заявил председатель правления Eco Baltia Марис Симанович.

В группу Ecoservice входят несколько компаний, занимающихся сбором коммунальных и строительных отходов, их переработкой, а также предоставляющих другие услуги, связанные с окружающей средой. У группы 900 работников, ее оборот в прошлом году составил 35 млн евро.

INVL Baltic Sea Growth Fund инвестировал в Eco Baltia в 2020 году, приобретя 52,8% акций компании. 30,5% акций Eco Baltia принадлежат ЕБРР, 16,7% - руководству компании.

Выручка Eco Baltia в 2020 году выросла на 6,1% до 75 млн евро. В группу входят компании PET Baltija, Eco Baltia Vide, Latvijas Zalais punkts и Nordic plast.