airBaltic начинает полеты из Риги в Неаполь
Латвийская авиакомпания airBaltic с сегодняшнего дня начинает новые регулярные полеты из Риги в Неаполь (Италия), сообщили RUS TVNET в авиакомпании.
Латвийская авиакомпания airBaltic с сегодняшнего дня начинает новые регулярные полеты из Риги в Неаполь (Италия), сообщили RUS TVNET в авиакомпании.
"Неаполь этим летом стал уже седьмым нашим направлением в Италии. Наша расширяющаяся карта летних маршрутов 2021 года отражает спрос, который мы наблюдаем на полеты в регионы для отдыха после того, как все больше стран открывается для путешественников. По мере увеличения вакцинации по всей Европе эпидемиологическая ситуация улучшается, и все больше людей бронируют авиабилеты в солнечные регионы по всей Европе", - отметил исполнительный директор airBaltic Мартин Гаусс.
Полеты в Неаполь будут выполняться дважды в неделю.
Этим летом airBaltic предлагает более 70 прямых направлений из Риги, в том числе семь маршрутов в Италию, cемь в Грецию и шесть в Испанию.