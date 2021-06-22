Главное за 23 июня ⟩ Красное предупреждение, конфликт в Черном море и переименованная вакцина

События дня:

Красное предупреждение: во многих частях Латвии ожидаются сильнейшие грозы. 24 июня с часу ночи до девяти утра в центральной и восточной части Латвии будет действовать предупреждение самого высокого уровня об экстремально сильной грозе. Во время грозы возможны очень сильные дожди, порывы ветра до 25 метров в секунду и сильный град. Как вести себя в такую погоду?

Лиго - день естественного отбора? Почему мы все за это в ответе. Дежурство на Лиго - кошмарный сон для медиков, полицейских, пожарных. И вовсе не потому, что людям обидно работать в праздничный день, - для них это ежегодная массовая встреча с человеческой халатностью, глупостью и безответственностью.

Российский самолет произвел предупредительное бомбометание по британскому эсминцу в Черном море. Великобритания это отрицает. Российское пограничное патрульное судно и бомбардировщик Su-24 в Черном море нанесли предупредительный выстрел по эсминцу HMS Defender ВМС Великобритании, который вошел в российские территориальные воды, сообщило Министерство обороны России. Британскому кораблю было дано предупреждение "о применении оружия в случае нарушения государственной границы". У Великобритании другая версия произошедшего.

Преступники, зверски убившие в Ирландии польского садовника, могут скрываться в Латвии. Поляк Миколай Вилк был убит при помощи мачете в июне 2018 года - на глазах у жены, где в то время находились и дети пары. Жестокое и циничное нападение потрясло Ирландию. Позднее в связи с этим были арестованы и шесть человек - двое ирландцев, двое поляков и двое мужчин из Латвии.

Коронавирус:

За прошедшие сутки выявлено 102 новых случая Covid-19, кумулятивный показатель - 89,2. Не поступило ни одного сообщения о смерти от Covid-19. Госпитализировано 12 пациентов. Двухнедельный кумулятивный показатель снизился до 89,2 случая. В понедельник сделано 5829 тестов на Covid-19, доля положительных результатов составила 1,7%.

Вакцину Moderna против Covid-19 переименовали. Государственное агентство лекарств (ZVA) сообщает, что у вакцины против Covid-19, разработанной компанией Moderna, теперь новое название - Spikevax. Изменение названия вакцины - инициатива производителя.

Профессор: нелогично платить человеку за то, что он лечится. Нелогично платить человеку деньги за то, что он лечится - так предложение о денежном поощрении прохождения вакцинации против Covid-19 комментирует заведующий кафедрой общественного здравоохранения и эпидемиологии Рижского университета им. Страдиня Гирт Бригис.

ВОЗ нашла нарушения на предприятии, производящем "Спутник V". Специалисты ВОЗ в конце весны и начале лета провели инспекции на четырех российских предприятиях, производящих вакцину. К предприятию "Фармстандарт-УфаВИТА" в Башкирии у комиссии возникли замечания. ВОЗ назвала шесть пунктов, которые вызвали нарекания.

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Фото 〉 Папа римский Франциск в Ватикане встретился с Человеком-пауком. По окончании еженедельной аудиенции в Ватикане в среду, 23 июня, папа римский Франциск повстречался с необычным посетителем - один из них был одет как всемирно известный герой комиксов и фильмов - Человек-паук. Оказалось, что встреча была не случайной.

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