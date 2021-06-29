Сейм отклонил просьбу оппозиции отложить введение системы обязательных социальных взносов

37 депутатов проголосовали "за", 42 - "против", восемь парламентариев воздержались, в результате чего законопроект не был вынесен на рассмотрение в комиссию.

Депутат Виктор Валайнис (ZZS) рассказал о подаче законопроекта в комиссию по социальным вопросам, подчеркнув, что уже с 1 июля вступят в силу поправки в системе обязательных социальных отчислений, которые определяют минимальные социальные отчисления.

Он подчеркнул, что поправки затронут около 240 тысяч жителей, в том числе мелких предпринимателей. Те, кто работает в рамках общего налогового режима, тоже могут попасть в ситуацию, когда изменения приведут к большой нагрузке и помешают дальнейшему ведению бизнеса.

Валайнис отметил, что во время разработки закона общение происходило больше между партиями коалиции, чем между теми, кто фактически будет платить налоги.

"Конечно, большая часть административного бремени не будет знать, что такая процедура вступит в силу 1 июля. Некоторые уже ищут решения, но многие узнают об этих изменениях где-то во второй половине декабря, получив своеобразный рождественский подарок с доплатой", - сказал депутат.

По его словам, правительство поступило правильно, поддержав всех предпринимателей, обратившихся за помощью во время кризиса, однако Валайнис считает, что к этим инструментам поддержки обратилась малая часть предпринимателей, работающих в особых режимах.

"Прямо сейчас правительство не спасает того, кто попал в беду. Ведь те уже начинают уходить под воду и топить свой малый и средний бизнес", - сказал политик.

Между тем парламентский секретарь Минфина Атис Закатистов сообщил, что большинство людей узнали об этих изменениях во время утверждения последнего бюджета. При этом он подчеркнул, что "это позвоночник и фундамент" успешного функционирования пенсионной системы.

Депутат также отметил, что

эти изменения решат проблему социальной справедливости и обеспечат экономический рост.

Закатистов пояснил, что уже во втором полугодии ожидается экономический подъем, который может составить от трех до пяти процентов.

"Это период роста и подходящее время, чтобы изменить ситуацию. Мы видим, что экономика уже адаптировалась к новым правилам", - сказал он.

Латвийская торгово-промышленная палата, 53 предпринимательских организаций и отраслевых организаций также обратились к депутатам Сейма с открытым письмом с просьбой отложить введение системы минимальных обязательных взносов государственного социального страхования до тех пор, пока экономика не оправится от кризиса Covid-19.

Как сообщалось, минимальный взнос, предусмотренный Законом "О государственном социальном страховании" с 1 июля, является обязательным платежом, который должен вноситься за всех застрахованных лиц, начиная с суммы доходов в 1500 евро за квартал. Также сюда попадают все те, кто до сих пор работал в льготных налоговых режимах, а именно - самозанятые, микропредприятия, получатели гонораров и так далее.